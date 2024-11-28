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喝咖啡恐怕會更貴 咖啡豆期貨漲到47年來最高價

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
咖啡豆期貨價格27日漲至近半世紀以來最高水準。 路透
咖啡豆期貨價格27日漲至近半世紀以來最高水準。 路透

咖啡期貨價格周三（27日）攀升至近50年來的最高價，主要是市場擔憂全球的供應短缺，再加上歐盟森林砍伐新規可能帶來衝擊的不確定性。

追蹤品質較高的阿拉比卡（arabica）咖啡豆的期貨，周三在紐約市場上漲4.7%至每磅3.23美元，這是自1977年以來的最高水準，也將今年全年阿拉比卡咖啡期貨的漲幅推上逾70%。

價格較低的羅布斯塔（robusta）咖啡豆，在倫敦的期貨交易漲7.7%，至每噸5,507美元，與今年一開始的價格相比，暴漲將近一倍。

全球最大阿拉比卡咖啡豆生產國巴西，受到炎熱與乾旱的天氣影響，預估下個產季的產量將會下滑。羅布斯塔咖啡豆則是已經連續三年供應短缺，也是因為最大生產國越南的天候不佳。

交易商表示，咖啡期貨價格上揚的主要驅力來自烘焙商，這些商業買家加工咖啡豆供應市場消費，他們趕在預期的短缺之前要確保供應無虞，同時，歐盟新法禁止使用砍伐森林得來的土地所種出的咖啡豆，市場狀況有不確定性，商業買家也需要提前部署。歐盟的新規預定明年一開始時生效。

經紀商StoneX交易員Tomas Araujo說，烘焙商已經處於慌亂狀態，今年內問題不會解決，「我以前從未看過這種情況」。現是歐洲的烘焙商急忙囤貨，美國的烘焙商怕原料斷貨也加入搶買，美商另也是為「川普關稅」預做準備。

荷蘭合作銀行（Rabobank）農業商品主管Carlos Mera表示，全球咖啡出口有23%是輸至美國。他說，「如果你是個烘焙商，又相信咖啡會被加課關稅，你現在就會試圖先進口」。

消費者現在已經面臨咖啡漲價，但現在的漲價是因為前一波的原物料價格上漲，接著再反映今年的上漲，消費者喝的咖啡未來恐怕還要更貴。

咖啡 歐盟 烘焙

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