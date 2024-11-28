快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 4優惠！黑五3C家電特價 空氣清淨機折4500、65吋電視便宜6千

空歡喜！182線龍崎段9張區間超速被撤銷 二審法官1理由不認同仍要罰

國際油價持平 美汽油庫存大增 金價上漲因美元走軟

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周三（27日）持平，在感恩節前最後一個交易日持穩，美國汽油庫存意外大增以及對美國明年降息步調的擔憂造成拖累，但OPEC+正在考慮延後增產的消息帶來支撐；金價周三上漲，從上一交易日觸及的逾一周低位反彈，因美元走軟。

油價幾乎持平

布蘭特原油1月期貨微漲0.02美元，結算價報每桶72.83美元；美國西德州原油1月期貨下跌0.05美元，報 68.72美元。

美國能源資訊局（EIA）表示，上周美國汽油庫存增加330萬桶，達2.122億桶，路透調查分析師預期為減少 4.6萬桶。EIA補充說，在截至11月22日的一周，原油庫存減少180萬桶，路透調查中分析師預期為減少60.5萬桶。

市場消息人士周二援引美國石油協會（API）的數據表示，上周原油庫存減少594萬桶，成品油庫存增加。

油價周二收低，在接受了由美國和法國斡旋達成的協議後，以色列同意與黎巴嫩真主黨停火。該協議於周三生效。BOK Financial高級交易副總裁Dennis Kissler表示：「真正的問題是停火協議實際能執行多久。」

OPEC+消息人士稱，該聯盟正在討論進一步延後原定於1月進行的石油增產，這令油價獲得支持。

金價受美元走軟推動上漲

金價周三上漲，從上一交易日觸及的逾一周低位反彈，因美元走軟，但在數據顯示通膨進展停滯，顯示聯準會可能對進一步降息持謹慎態度後，金價漲幅收斂。

現貨黃金價格27日收盤報每英兩2,636.02美元，上漲0.11%。美國黃金期貨收高0.7%，結算價報2,639.90美元。

美國市場周四將因感恩節假期休市。

美元指數下滑0.8%，觸及兩周最低，提升了黃金對其他貨幣持有者的吸引力。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，黃金在2025年前兩個季度可能達到3,000美元，除非通膨急升迫使聯準會升息，這可能會打擊牛市。

目前，市場認為聯準會在12月降息1碼的可能性為70%。在低利率環境下，不孳息黃金往往會得到青睞。

現貨白銀上漲1.1%，至每英兩30.09美元；白金漲0.1%，至928.17美元；鈀金跌0.4%，至973.76美元。

美國 金價 黃金

延伸閱讀

3美國公民因換囚獲中國釋放 美調降對中旅遊警示

2奈米移美可能賠上百億美元 網秒懂：難怪台積電（2330）股價上不去

國際金價面臨賣壓 外匯專家仍看好多頭趨勢不變

石油、黃金急挫3%後繼續小跌 以黎有望達成停火協議

相關新聞

Fed會議紀錄 暫停降息現跡

聯準會（Fed）26日公布的11月會議紀錄顯示，美國經濟持穩、通膨緩慢降溫之際，官員普遍支持未來降息應該審慎為之，轉為「...

巴菲特減持蘋果有理！「七巨頭」展望轉趨平淡 僅特斯拉例外

美股「七大巨頭」成長展望仍高於平均值，但華爾街共識預測顯示，明年這七支巨型股的獲利表現只會比標普500指數其餘493檔成...

微軟又遭美國展開反托辣斯調查 涉及雲端與AI等產品

美國聯邦貿易委員會（FTC）已對微軟展開反托辣斯調查，涉及雲端運算、軟體授權事業、到網絡資安產品和AI產品等各方面。

美元大跌 長周末前投資人獲利了結 日圓回升逼近151

美元周三在感恩節前在清淡交易中下跌，回吐了美元近日漲幅。周四美國市場休市，周五交易所提前閉市。

台積電ADR連四日下跌 較台北交易溢價18%

台積電ADR周三（27日）下跌1.4%，收在181.19美元，較台北交易溢價18%。

感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

美股交投清淡，投資人在11月大幅上漲後開始規避部分風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。