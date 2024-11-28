國際油價持平 美汽油庫存大增 金價上漲因美元走軟

國際油價周三（27日）持平，在感恩節前最後一個交易日持穩，美國汽油庫存意外大增以及對美國明年降息步調的擔憂造成拖累，但OPEC+正在考慮延後增產的消息帶來支撐；金價周三上漲，從上一交易日觸及的逾一周低位反彈，因美元走軟。

油價幾乎持平

布蘭特原油1月期貨微漲0.02美元，結算價報每桶72.83美元；美國西德州原油1月期貨下跌0.05美元，報 68.72美元。

美國能源資訊局（EIA）表示，上周美國汽油庫存增加330萬桶，達2.122億桶，路透調查分析師預期為減少 4.6萬桶。EIA補充說，在截至11月22日的一周，原油庫存減少180萬桶，路透調查中分析師預期為減少60.5萬桶。

市場消息人士周二援引美國石油協會（API）的數據表示，上周原油庫存減少594萬桶，成品油庫存增加。

油價周二收低，在接受了由美國和法國斡旋達成的協議後，以色列同意與黎巴嫩真主黨停火。該協議於周三生效。BOK Financial高級交易副總裁Dennis Kissler表示：「真正的問題是停火協議實際能執行多久。」

OPEC+消息人士稱，該聯盟正在討論進一步延後原定於1月進行的石油增產，這令油價獲得支持。

金價受美元走軟推動上漲

金價周三上漲，從上一交易日觸及的逾一周低位反彈，因美元走軟，但在數據顯示通膨進展停滯，顯示聯準會可能對進一步降息持謹慎態度後，金價漲幅收斂。

現貨黃金價格27日收盤報每英兩2,636.02美元，上漲0.11%。美國黃金期貨收高0.7%，結算價報2,639.90美元。

美國市場周四將因感恩節假期休市。

美元指數下滑0.8%，觸及兩周最低，提升了黃金對其他貨幣持有者的吸引力。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，黃金在2025年前兩個季度可能達到3,000美元，除非通膨急升迫使聯準會升息，這可能會打擊牛市。

目前，市場認為聯準會在12月降息1碼的可能性為70%。在低利率環境下，不孳息黃金往往會得到青睞。

現貨白銀上漲1.1%，至每英兩30.09美元；白金漲0.1%，至928.17美元；鈀金跌0.4%，至973.76美元。