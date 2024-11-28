微軟又遭美國展開反托辣斯調查 涉及雲端與AI等產品

美國聯邦貿易委員會（FTC）已對微軟展開反托辣斯調查，涉及雲端運算、軟體授權事業、到網絡資安產品和AI產品等各方面。

彭博資訊引述知情人士說法報導，反托辣斯執法機構在對微軟的競爭同業、商業夥伴進行一年多的非正式訪談之後，草擬了一份詳細的要求，迫使微軟提交資料。一位消息人士，這份長達數百頁的要求已在FTC主席卡恩（Lina Khan）簽署後發送給微軟。

據另外兩位知情人士透露，FTC反托辣斯律師預定下周將與微軟的競爭同業會面，以蒐集有關微軟商業行為的更多資訊。

微軟和FTC不願置評。微軟股價27日收盤下跌逾1%至每股422.99美元。

此前在發生一連串涉及微軟產品的資安事件後，FTC加強檢視微軟的雲端運算業務。該公司是美國最大政府合約承包業者，向美國包括國防部在內的政府機關提供數十億美元的軟體和雲端服務。

要求微軟提出資料，是卡恩在即將下台前出的狠招，先前在她領導下，FTC積極打擊企業壟斷的力度為數十年來之最。FTC最新的調查，是在微軟逾25年前被美國政府控告類似行為（包括把Windows作業系統綁在一起銷售）後，對微軟商業手法展開的最新檢視。當年政府希望打破微軟的壟斷行為但最終無果。

知情人士透露，當前調查的一大重點是微軟將其受歡迎的辦公生產軟體、資安軟體與雲端產品綁在一起。他們表示，微軟的資安失誤，再加上該公司做為政府合約承包商的舉足輕重地位，被FTC視為是該公司對市場具有能夠惹麻煩權力的範例。

在2023年11月的一份報告，FTC凸顯雲端市場的集中本質存在疑慮，代表如果發生「停電、或其他導致雲端業者服務降級的問題，可能對經濟或特定產業造成一連串影響」。

舉例來說，今年稍早發生的CrowdStrike故障事件影響了數百萬以微軟Windows系統運作的裝置，造成班機停飛、銀行、醫院電腦系統都受影響，直接衝擊整個全球經濟。

最新調查的一部分是聚焦微軟名為Microsoft Entra ID的資安軟體（先前名為Azure Active Directory），它協助登入雲端軟體的使用者驗證身分。競爭同業抱怨微軟的授權條件和軟體綑綁雲端服務，讓同業的身分驗證和資安公司更難以競爭。

Salesforce的Slack和Zoom等公司則表示，微軟免費把Teams視訊軟體綁在受歡迎的Word和Excel軟體中，讓他們更難與微軟競爭。