美元大跌 長周末前投資人獲利了結 日圓回升逼近151

美元周三在感恩節前在清淡交易中下跌，回吐了美元近日漲幅。周四美國市場休市，周五交易所提前閉市。

美國商務部個人消費支出（PCE）物價指數10月年增率為2.3%，9月漲幅為2.1%。

Spartan Capital Securities駐紐約的首席市場經濟學家Peter Cardillo說：「我們都預料到通膨會有所回升，但並未失控。這是關鍵所在。」「這為 12 月降息 25 個基點，然後可能暫停降息鋪平了道路。但暫停的原因可能不是通膨數據，而是川普關稅的不確定性。我認為Fed會越來越謹慎。」

10月耐久財訂單月比增長0.2%，小於預期，上周初請失業金人數為21.3 萬人，略低於之前一周上修後的 21.5 萬人，表明勞動市場穩健。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌0.9%至106.084，日圓兌美元勁升1.3%至151.09日圓。歐元兌美元也升值0.7%，報 1.0564 美元。

Klarity FX駐舊金山的執行董事Amo Sahota說：「今天的走勢可能更多是因為獲利了結，至少對於長周末前的美國來說是這樣，就像我說的，美元之前有非常驚人的表現，而且仍然非常強勁。」

有分析師認為，關稅和擬議的減稅帶來的通膨風險可能會阻止川普採取更多破壞性措施。

巴克萊銀行外匯策略師Sheryl Dong說：「近期美元大幅升值在很大程度降低了美國以外地區的美元資產價值，從而增加了月末拋售美元的再平衡需求。」

分析師指出，日本可能不會受到川普關稅政策的影響，這在一定程度上緩解了日圓的壓力。

荷蘭合作銀行（RaboBank）高級外匯策略師Jane Foley說：「日本在因應美國貿易疑慮方面有很大的優勢。」

她說，日本「是美國公債最大的海外持有者，也是美國最大的外國直接投資提供者」。

以色列與伊朗支持的真主黨之間的停火於周三生效。中東和烏克蘭的戰爭雖然不是周三影響匯市的主要因素，但一直支持美元的避險地位。