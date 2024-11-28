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台積電ADR連四日下跌 較台北交易溢價18%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（27日）下跌1.4%，收在181.19美元，較台北交易溢價18%。

美國股市三大指數周三在感恩節前夕全面走低，最新通膨指標支持聯準會（Fed）對降息的謹慎立場，戴爾科技（Dell）和惠普（HP）發布黯淡業績展望拖累那斯達克綜合指數。

標普500指數下跌22.89點，跌幅0.4%，收在5,998.74點，中斷連續七日漲勢；那斯達克綜合指數下跌115.10點，跌幅0.6%，收於19,060.48點。道瓊工業指數下跌 138.25 點，跌幅 0.3%，至 44,722.06 點。

晶片股也受波及，費城半導體指數跌1.5%，輝達（NVIDIA）跌1.2%。

台灣加權股價指數昨天大跌343.98點，收在22,334.78點。台積電（2330）跌1%收在1,000.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 154.44 -2.77 150.50 2.62

中華電 CHT 124.76 -0.08 123.50 1.02

台積電 TSM 1,179.47 -1.44 1,000.00 17.95

聯電 UMC 43.55 -2.34 44.40 -1.92

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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