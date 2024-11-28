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標普在感恩節前夕止步七連漲 戴爾惠普財報打壓科技股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴爾科技和惠普因營收遜於預期雙雙重挫，拖累資訊科技股下挫1.2%。路透
戴爾科技和惠普因營收遜於預期雙雙重挫，拖累資訊科技股下挫1.2%。路透

美國股市三大指數周三在感恩節前夕全面走低，最新通膨指標支持聯準會（Fed）對降息的謹慎立場市場，個人電腦製造商戴爾科技（Dell）和惠普（HP）發布黯淡業績展望拖累那斯達克綜合指數。

標普500指數下跌22.89點，跌幅0.4%，收在5,998.74點，中斷連續七日漲勢；那斯達克綜合指數下跌115.10點，跌幅0.6%，收於19,060.48點。道瓊工業指數下跌 138.25 點，跌幅 0.3%，至 44,722.06 點。

戴爾科技因營收遜於預期重挫12.3%；惠普大跌11.4%，因本季業績展望不佳，拖累資訊科技股下挫1.2%。CrowdStrike因第四季業績展望不及分析師預期下跌4.6%，導致網絡安全股承壓。

晶片股也受波及，費城半導體指數跌1.5%，輝達（NVIDIA）和台積電ADR各跌1.2%和1.4%。

美國股市將於周四感恩節休市，周五也將提前休市。

Fed青睞的通膨指數公布後，美股早盤走低。10月個人消費支出（PCE）物價年增率為2.3%，略為上升，但符合預期。

美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率報4.244%，低於周二的4.3%。

Certuity投資長Scott Welch說：「事實證明，通膨比Fed希望的要更具有膠著一些，這可能會讓他們在降息問題上有所停頓。」「川普聲稱關稅政策如果實施，可能會造成嚴重的通膨，因此Fed必須在經濟數據和即將上任的政府的政策議程之間取得平衡。」

Workday 急挫6.2%，受人力資本管理軟體客戶支出減少的影響，該公司預測的第四季訂戶收入低於預期。

Fed 指數 標普 通膨

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