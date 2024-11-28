三星晶片事業換帥 SK海力士加發股利25%

三星電子27日大幅調整晶片部門的三大事業負責人，希望強化在人工智慧（AI）時代的晶片部門競爭力。在此同時，SK海力士宣布加發股利，增幅達25%。

三星電子27日宣布例行的年度主管異動，表示目的在「強化公司成長和未來競爭力，並專注於半導體業務」。不過三星股價開低走低，收盤重挫逾3%，改組高層顯然仍難以平息外界對該公司競爭力及美國相關政策風險的疑慮。

今年64歲的全永鉉將升任三星電子共同執行長，兼任記憶體晶片事業負責人。他今年5月才被找來掌管負責半導體事業的裝置解決方案（DS），接下來也將領導三星先進技術研究院（SAIT）。

三星電子股價走勢

全永鉉將直接指揮晶片部門的日常營運，打破以往層級。過去此部門另有一高階主管向全永鉉報告。目前負責記憶體晶片部門的李禎培，將轉任顧問。彭博資訊說這是三星要在HBM市場全力追趕SK海力士的最新跡象。

三星電子DS美國副總裁韓鎮滿（音譯，Han Jin-man）將升任總裁，並接掌已嚴重虧損的晶圓代工事業，預料他將透過全球客戶的人脈網與科技專業，強化晶圓代工事業的競爭力。韓鎮滿之前領導DRAM／Flash晶片設計團隊、SSD開發團隊。

三星電子也在晶圓代工部門新設科技長職務，由FAB工程與營運公司前總裁南錫宇擔任。

同日，南韓記憶體晶片大廠SK海力士27日宣布，未來三年每年的固定配息將提高25%，顯示該公司在AI記憶體晶片市場奪得領先地位後，持續快速成長。SK海力士計劃，2025-2027年間每年的固定配息由每股1,200韓元調高至每股1,500韓元（1.08美元），如此一來，每年現金股息總額預期將達1兆韓元（7.2億美元），三年合計約21億美元。

三星董事長李在鎔本周稍早罕見公開發言表示，該公司正面臨前所未見的挑戰。 彭博分析三星電子營運仍因行動裝置晶片銷售趨弱受累，與台積電先進製程競爭也沒有顯著進展，成熟製程晶片和智慧手機事業又都面臨來自中國大陸的激烈競爭。

南韓政府計劃明年要強化對國內晶片製造商提供的財政支持，因美國總統當選人川普上台後採行的政策可能不利於晶片業，而且中國競爭對手恐怕會帶來更激烈的挑戰，財政支持包括由國營機構提供的貸款、保險和擔保等，明年將達到14.3兆韓元（102億美元），以持續增加政策刺激。首爾南部晶片業者集群為了埋設地下電纜需資1.8兆韓元，政府也計劃負擔「相當大的比率」 。