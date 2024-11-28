日銀持有公債帳損攀高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本銀行（央行）最新報告顯示，由於3月來為貨幣政策正常化進行的兩次升息，上半年度持有公債的帳面價值損失，以及為超額準備金支付的利息，都寫下紀錄新高。

據27日公布的資料，在截至9月的上半年度，日銀持有的債券帳面價值損失13.66兆日圓（900.3億美元），比3月申報的9.43兆日圓損失還大。

由於債券價格與殖利率反向變動，升息會對債券價格構成壓力，央行持有債券的價值通常會在升息時下滑。

同期，日銀為了存放在日銀的超額準備金所支付給銀行的利息，高達3,922億日圓（26億美元），是一年前的4.3倍。

這是日銀首度揭露3月來兩次升息對其財務影響的報告。日銀今年3月結束負利率，並停止購買ETF等風險資產，象徵從過去十多年的大規模刺激計畫轉向，並在7月進一步把短期利率調升至0.25%，同時也提出減少購債計畫，以縮減其龐大的資產負債表。

雖然日銀的財務狀況不太可能影響其政策正常化路線，但分析師卻密切關注此數據。在日銀資產負債表規模占日本經濟規模的比率暴增到比其他主要央行還大後，有些分析師已對日銀可能破產發出警告。

日本經濟 財務 資產

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