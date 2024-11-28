法國政盪 股債賣壓急湧

法國新政府及其預算撙節計畫前途未卜，加深投資人焦慮，導致巴黎股市與債市27日賣壓急湧，法國長期公債相對於德國公債的風險溢價，猛竄至2012年以來最高水準。

巴黎股市CAC 40股價指數27日早盤下挫0.7%，表現是歐洲主要股市中最糟，銀行股首當其衝，法國巴黎銀行、法國興業銀行和東方匯理銀行股價重挫2%至2.6%。

同時，法國10年期公債與德國同天期公債利差擴增至90個基點，是逾12年來最大。近幾個月來，兩者差距日增，反映投資人對持有法國公債要求更高的風險溢價。花旗策略師團隊預測，現任政府可能垮台的疑慮持續發酵，風險溢價可能上看1個百分點。

法國CAC指數走勢

投資人擔心，法國總理巴尼耶削減支出、降低赤字的預算案過不了關，導致政府下台。極右派領袖雷朋已揚言，將在不信任投票扳倒巴尼耶領導的聯合政府。雙方可能在12月攤牌。

「巴黎人報」報導，法國總統馬克宏認為雷朋將把口頭威脅化為行動，巴尼耶恐會在不信任投票中被踢下台，更加深市場緊張氣氛，但總統府否認馬克宏說過此話。巴尼耶警告，若預算提案遭封殺導致政府下台，法國金融市場將面臨一場「風暴」。

Jefferies策略師庫瑪說：「法國公債利差近來承受壓力，因市場擔心現任政府或許會因預算案垮台。我們認為，巴尼耶政府可望挺住，但會在預算方面做些讓步，中期而言對財政是利空。」

法國10年期公債價格27日下跌、與價格呈反向關係的殖利率攀升2個基點至3.047%。同時，歐元盤中對美元挺升0.2%，報1.05133美元。

安聯全球投資全球多元資產投資長賀特說：「我們很可能面臨政府再度岌岌可危的情況。」在那種情況下，他認為法國公債與德國公債的利差可能擴大到跟義大利公債一般的水準，那將是前所未見的情況。目前義大利公債與德國公債的利差大約125個基點。