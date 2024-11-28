Fed會議紀錄 暫停降息現跡

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
美國聯準會（Fed）。 （路透）
美國聯準會（Fed）。 （路透）

聯準會（Fed）26日公布的11月會議紀錄顯示，美國經濟持穩、通膨緩慢降溫之際，官員普遍支持未來降息應該審慎為之，轉為「逐步」下調利率。

27日出爐的數據似乎支持Fed官員看法。美國第3季經濟穩健擴張，國內生產毛額（GDP）增幅為2.8%，與初估值一致，主要是通膨持續冷卻，帶動消費開支提高3.5%，增幅寫今年之最。

與此同時，截至23日為止的一周內，初領失業救濟金人數減少2,000人至21.3萬人，寫七個月新低。

Fed上次會議紀錄重點
Fed上次會議紀錄重點

根據11月會議紀錄，與會者估計，要是數據一如預期，通膨持續朝2%邁進，經濟維持在接近充分就業，逐步轉向更中性政策立場，可能是合適之舉。與會的19位官員在上月會議一致同意，將Fed基準利率調降1碼至4.5%-4.75%區間。

Fed主席鮑爾本月稍早表示，經濟未釋出決策者須急於降息的訊號。Fed官員將在12月17、18日召開今年最後一次政策會議。

有些決策者認為，自9月會議以來，就業市場或經濟更明顯放緩的風險已經減弱。其中多人指出，對於一個既不需要刺激、也不需要貨幣緊縮的經濟體來說，究竟應該將利率設在什麼水準，有更大的不確定性。會議紀錄說，這些考量「使得逐步減少政策緊縮是合適的」。

萬神殿宏觀經濟（Pantheon Macroeconomics）首席美國經濟學家圖斯寫道，仍認為Fed將在12月會議降息1碼，但為應對川普就職後的可能的政策發展，明年將放慢降息步伐。基準預測是Fed會審慎寬鬆，每隔一次會議行動一次。

德意志銀行首席經濟學家盧澤蒂更預估，Fed在12月降息後，明年一整年都可能按兵不動。理由之一是美國經濟似乎不會立即趨緩，減少Fed下砍利率支撐成長的壓力，二是通膨持續高於2%目標，川普的減稅措施，將帶動成長和花費，將讓通膨維持在2.5%以上。

另外，有些決策者表示，他們認為可以考慮對附賣回（RRP）的報價利率進行「技術性調整」、以符合聯邦資金利率目標區間的底部。會議紀錄說：「將ON RRP（隔夜附賣回操作）報價利率下調5個基點，使其與聯邦基金利率目標區間的底部相符，可能會給其他貨幣市場利率帶來一些下行壓力。」

Fed 通膨

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