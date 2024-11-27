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川普挑中鷹派貿易代表人選 亞股收盤跌多漲少

中央社／ 香港27日綜合外電報導
美國總統當選人川普表示將對大陸、加拿大和墨西哥加徵沉重關稅，投資人依此評估經濟前景，亞洲股市今天收盤跌多漲少。 示意圖／AI生成
美國總統當選人川普表示將對大陸、加拿大和墨西哥加徵沉重關稅，投資人依此評估經濟前景，亞洲股市今天收盤跌多漲少。 示意圖／AI生成

美國總統當選人川普提名1位談判立場強硬的鷹派人士擔任貿易代表，他前1天並表示將對中國、加拿大墨西哥加徵沉重關稅投資人依此評估經濟前景，亞洲股市今天收盤跌多漲少。

法新社報導，不到2個月後將上任的川普25日表明，他準備好對美國幾個最主要貿易夥伴國重啟強硬態度，除非他們阻止非法移民和毒品走私。

央行官員目前還在努力讓通貨膨脹獲得控制，但川普揚言上任首日就會施加關稅措施，令外界再度擔憂爆發貿易戰，數名觀察家並警告，物價可能因此又開始大漲。

川普最新提名葛里爾（Jamieson Greer）出任美國貿易代表，他是川普上次擔任總統時美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的幕僚長。投資人還在想辦法釐清這起人事案會有哪些影響。

川普表示，他上回任內「為了對抗不公平的貿易行為，而對中國和其他國家加徵關稅」，葛里爾在其中「扮演關鍵角色」。他並提到，在推動美國與墨西哥和加拿大達成貿易協議一事，葛里爾有經驗。

另一方面，本月初再度調降利率的美國聯邦準備理事會（Fed）公布的當時政策會議紀錄顯示，央行官員認為，鑒於美國就業市場依舊穩健，他們在考慮是否再度降息時，會採取漸進做法；若接下來經濟數據大致符合預期，「以緩步方式移動很可能是適當的」。

投資人熱切等待今天稍晚將公布的聯準會偏好通貨膨脹指標，以及美國申請失業給付人數和經濟成長數據。

東京股市今天收盤下跌0.8%，受到擁有Hello Kitty的三麗鷗（Sanrio）大股東表示將減持股份、股價應聲大跌逾14%拖累。新加坡、首爾、台北、馬尼拉和曼谷股市也收低。

不過，香港股市收盤勁揚2.3%，上海股市也揚升1.5%，雪梨與威靈頓股市同樣收高。

亞股 加拿大 墨西哥 川普 投資人 美國 關稅

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