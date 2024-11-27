AI財太好賺？SK海力士奪領先地位 未來3年將提高股息25％

南韓記憶體晶片大廠SK海力士27日宣布新的股東回饋計畫，預計將未來三年每年的固定配息提高25%，顯示SK海力士在人工智慧（AI）記憶體晶片市場奪得領先地位後，持續快速成長。

根據SK海力士的股東回饋計畫，該公司將把2025-2027年間，每年發放的固定股息，由每股1,200韓元調高25%至每股1,500韓元（1.08美元），如此一來，每年現金股息總額預期將達1兆韓元（7.2億美元），三年合計約21億美元。SK海力士也將維持以半數自由現金流用來作為股東回饋的資金來源。

SK海力士表示，若這段期間業績表現優異，也將考慮在三年的股東回饋計畫到期前，提早發放股息。倘若在計畫到期時，公司的財務穩定且達成目標，也預計加碼回饋股東。

SK海力士同日也公布一項旨在提振企業價值的「價值向上」（Value Up）計畫。其中的資本支出紀律規定，公司每年平均投資金額須維持在營收的30%-40%的中間區段，以緩解未來的不確定性，並讓公司能依市況做決策，創造穩定的現金流。

SK海力士副社長和財務長金祐賢表示，SK海力士在市場對該公司今年財報將創歷史新高的樂觀預期下，度過不景氣，市值已大幅成長。

過去幾年，SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）晶片市場上，已超越三星電子。由於三星苦於獲得輝達認證其同類產品，對手趁隙搶奪更大的市占率，兩者差距日益加大。