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南韓商用建築首例 樂天世界塔氫能發電獲准出售

中央社／ 首爾27日專電

南韓樂天集團旗下負責樂天世界塔營運的樂天物產今天表示，南韓第一高樓樂天世界塔已獲選為南韓電力交易所的2024年一般氫能發電業者，成為南韓商用建築獲選為電力銷售方首例。

樂天物產自2022年9月起投資約20億韓元（約新台幣4762萬元），為建設高效能燃料電池設備進行技術研發及必要輸配電設備工程，取得發電業者資格後，這座位於樂天世界塔地下6樓能源中心的800瓩（kW）規模的氫能燃料電池，將為南韓電力公社等供電至2043年12月18日為止。

樂天物產發布新聞稿說明，樂天世界塔底下的燃料電池每年平均約能發出5993MWh的電，以每月平均用電240kWh的家庭計算，可供給約2100戶家庭一年所需用電。

新聞稿指出，氫能燃料電池與太陽光電、風電相比，無論在室內、室外設置都更為簡易且安全，對於人口集中的首爾市等首都區而言，是相當適合用以緩解用電需求的分散能源，樂天物產也將為擴大推廣使用這種分散式電網盡一份心力，善盡企業減碳、環保責任。

依據新聞稿，共123層、高約555公尺的樂天世界塔從設計之初就納入地熱、太陽光能、風力等多種再生能源設施，在總能源使用量中供能約占18%，2017年成為全球第一座獲頒美國綠建築協會（USGBC）LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）綠建築金級認證的100樓層以上建築。

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