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不敵人權問題…福斯汽車將出售烏魯木齊廠 全面撤離新疆業務

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
福斯汽車宣布，將全面撤離新疆業務。路透社
福斯汽車宣布，將全面撤離新疆業務。路透社

新疆人權問題遲遲未解之際，福斯汽車向投資人的壓力讓步，將全面結束在新疆地區的業務，並出售當地工廠。

彭博資訊報導，福斯27日表示，該公司與上汽在新疆地區的合資事業，將把烏魯木齊工廠、吐魯番與上海安亭的試車場，出售給大陸國有的上海臨港經濟發展公司。當交易完成後，福斯將全面撤出新疆業務。福斯同時把與上汽的合作關係，延長十年至2040年。

福斯烏魯木齊廠目前並未生產任何車輛，而是負責對已組裝完成的車輛進行最終品檢，再將車輛送往新疆地區的經銷商。

在美國等西方國家關注新疆的人權問題之際，福斯面臨巨大壓力。北京當局已強烈否認相關指控，稱其所作所為是為了提升少數族裔的生活水準，卻遭到誤解。

福斯去年底說，獨立審查員在新疆的合資廠房並未發現強迫勞動的跡象，促使美國評級機構MSCI對福斯股票發出預警。

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