聽新聞
0:00 / 0:00
Q3全球折疊手機市場報告 三星奪冠、華為第二
市調機構Counterpoint 27日發布最新報告，2024年第3季全球折疊手機市場遭遇寒流，出貨量年減 1%，是連續 6 個季度同比增長後首次下降，也是該細分市場歷年第 3 季度首次出現下降。其中三星以市占56%奪冠，華為則以市占15%排名第二。
該機構將第 3 季全球折疊手機銷量下滑，歸咎於三星的 Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6 折疊手機銷量不如預期，雖然三星折疊手機市占 56%，穩坐頭把交椅，但出貨量卻暴跌 21%，增長乏力。
報告稱三星在大陸市場的市占僅為 8%，遠低於在全球其他市場的統治地位，這成為制約全球市占增長的重要因素。
面對摩托羅拉人民幣千元以下的 Razr 系列，和榮耀輕薄的 Magic V 系列的強勢競爭，三星的霸主地位面臨嚴峻挑戰。
排名第2的華為，得益於 Mate X5 和 Pocket 2 在大陸的持續受歡迎，華為在折疊手機的出貨量上年增 23%，市場占有率為 15%。
榮耀出貨量年增 121%，市場佔有率為 10%，排名第3。摩托罗拉出货量年增長164%，市場占有率為 7%。
小米憑藉首款翻蓋手機 Mix Flip 以及積極拓展海外市場，出貨量年增185%，市占也提升至 6%，創下歷史新高，排名第5。
全球折疊手機排名前五的品牌，只有三星一家在下跌，剩下四家全部在增長，華為之外的三家年增率都在100%以上。
雖然前五的品牌只有三星一家在下跌，但在全球範圍之內，三星還是折疊手機領域的霸主，一家的市占就超過50%，也就其它所有品牌加在一起都不是三星的對手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言