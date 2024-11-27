川普揚言對3大貿易夥伴國加徵關稅 學者警告恐自食通膨惡果

墨西哥、加拿大與大陸的官員和主要產業團體及學者警告，美國總統當選人川普揚言對銷美商品加徵重稅，將對涉及的所有經濟體造成傷害，導致通貨膨脹率攀升並損及就業市場。

路透社報導，川普昨天揚言對美國3大貿易夥伴墨西哥、加拿大及大陸加徵關稅，這項消息在今天震撼貨幣、債券與股票市場。

兩名知情人士昨天說，川普計劃在上任首日對加拿大和墨西哥銷美商品課徵25%關稅，並對大陸商品加徵10%關稅，藉以施壓這3國遏阻非法毒品流入美國及移民非法跨境。

川普無預警宣布這項消息後，業界領袖與其他高階官員警告將爆發貿易戰並對經濟體造成傷害，同時尋求與川普會談。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在例行記者會上表示：「關稅將一波接著一波，以牙還牙，最後將我們共同事業置於險境。」薛恩鮑姆說，她打算致函川普，並尋求與他通話討論這個議題。

加拿大銀行（Bank of Canada）副總裁孟迪斯（RhysMendes）在愛德華王子島省（Prince Edward Island）沙洛鎮（Charlottetown）一場活動上向聽眾表示：「美國發生的事將對我們產生重大衝擊，這類行動顯然將對雙方經濟體造成影響。」

大陸駐美大使館發言人稍早表示：「沒有一方會贏得貿易戰或關稅戰。」

即使川普經常錯誤地聲稱，關稅將加諸在上述提及的外國上，但實際上關稅是由進口商品的公司支付，費用經常轉嫁給消費者。

經濟展望集團（Economic Outlook Group）首席全球經濟學家鮑莫爾（Bernard Baumohl）說：「這裡的愚蠢行為在於，這類關稅最終將像迴力鏢一樣，以較高的通貨膨脹與調升利率形式讓美國自食其果。」他說，川普將「無法兌現他在競選時向美國人做出的諾言，也就是降低生活成本」。

農業經濟學家與產業高層說，如果川普履行關稅計畫，消費者在購買酪梨、草莓與其他生鮮產品以及肉品時，可能將面臨更高的價格。

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