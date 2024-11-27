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不只台灣 華為等陸企猛向歐美科技業亂槍打鳥式獵才

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
西方國安官員對中國大陸鎖定艾司摩爾（ASML Holding）及蔡司（Zeiss）在內的供應商尤其憂心。路透
西方國安官員對中國大陸鎖定艾司摩爾（ASML Holding）及蔡司（Zeiss）在內的供應商尤其憂心。路透

歐美政府無不加緊限制中國大陸獲取敏感技術，不少大陸企業如今紛紛趕在川普上台之前的時機，四處吸收高階晶片和人工智慧（AI）等領域的頂尖工程師，不只在台灣、南韓，觸腳還伸向歐美各國。

道瓊社報導，大陸企業鎖定幾個科技重鎮，包括台灣、歐洲部分地區以及矽谷。有些企業透過當地合資企業來掩蓋其陸廠背景，並還聘用當地員工，以免引發官方關注。

南韓當局正對非法向中國大陸在內外國轉移敏感技術的個人嚴加懲處。南韓目前正偵辦多起相關案件，其中包括一位前三星電子高層被控非法獲取三星工廠設計圖，以供在大陸仿造。

美國與歐洲對於大多數陸企獵才還算開放，但歐洲情報官員表示，他們對與大陸試圖吸收歐洲高科技業專家的情況感到憂心 。美國情報機構在最近評估中指出，他們認為，中國大陸利用人才招募為手段，要成為科技和科學超級強權。

西方國安官員對中國大陸鎖定艾司摩爾（ASML Holding）及蔡司（Zeiss）在內的供應商尤其憂心。從LinkedIn和中國職場網絡平台脈脈來看，自2021年以來，華為已在中國大陸僱用了數十名曾在ASML及其他西方企業從事微影和光學技術的工程師在內員工。

道瓊社引述知情人士報導，掌握蔡司敏感技術的員工曾收到華為代表透過各種管道挖角，還開出高出三倍薪資的條件。

開出如此優渥條件，多數工程師依然卻步，有人怕有損個人名聲，也有人對融入大陸企業文化心存疑慮。不過，陸企採取的是前華為獵才專員所謂的「亂槍打鳥」的策略，最後總有人接受邀約。

台灣則在2015年左右開始留意到陸廠挖角及竊取商業機密的嚴重性。法務部調查局指出，自2020年至2024年7月，已調查約90起人才挖角案件，其中大多與半導體、電子及機械領域相關。

台灣調查人員指出，有些中國大陸晶片企業試圖隱匿其背景，透過設在新加坡及香港的獵才公司合作來挖角，有些企業也透過在台合資的公司出面，以避人耳目。

南韓 美國

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