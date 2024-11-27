攜手台灣電動巴士商 埃及最老牌汽車商重返市場

埃及致力發展製造工業，關廠15年的最老牌汽車製造廠與台灣及阿拉伯聯合大公國電動巴士製造商簽立3方合作協議，準備重啟工廠製造小型電動巴士，預計2026年年產300輛，並朝成為區域性汽車工業中心目標邁進。

「埃及總理」（Egyptian Prime Minister）官方網站公布，埃及總理馬德布利（Moustafa Madbouly）16日前往「納斯爾汽車」公司（Al Nasr Cars），參加國營汽車製造廠重啟典禮。

馬德布利並見證「納斯爾汽車」和台商「創奕能源科技」（Tron-E）以及阿聯企業「Eure Transit」簽署合作協議，3方合組合股公司，準備合作生產埃及第1輛城市旅遊專用24人座小型電動巴士。

馬德布利20日在新聞發布會上表示，埃及政府全力推動本地電動汽車以及儲能電池工業發展，志在成為區域性汽車工業中心。

納斯爾汽車執行長沙迪（Khaled Shadeed）指出，此合作協議目標是為埃及國內製造專為服務業和旅遊業設計的小型電動巴士，計劃於2025年中旬開始生產，可望在2026年年產300輛，電動電池600個，並以在2027年將產能提高到1500輛，出口至周邊阿拉伯國家為目標。

沙迪同時強調，3方合作可加強國營企業與私人企業夥伴關係，並吸引更多外資進入本地市場生產。

沙迪另稱，未來會持續啟動其他工廠，發展輕型電動交通工具、電動高爾夫球車和電動嘟嘟車。

「納斯爾汽車」成立於1960年，是埃及第一家汽車製造商，初期以義大利品牌飛雅特（Fiat）授權技術組裝經濟型小客車為主，後來業務範圍也擴大到卡車和農用車系。廠區位於開羅以南約30公里的瓦第霍夫（Wadi Hof）地區，占地約90萬平方公尺，共有9座工廠，2009年清算後關廠。

以生產鋰電池材料起家的台商「創奕能源科技」，2016年推出第一輛自行研發設計的電動巴士，2019年進軍海外市場，今年7月與阿聯企業簽署成立合資企業備忘錄，將電動巴士技術引入阿聯市場。