與中國財團簽10億美元協議 玻利維亞將建鋰工廠
南美洲國家玻利維亞今天表示，已與全球最大鋰電池生產商「寧德時代」（CATL）的子公司中國CBC簽署10億美元協議，將在玻利維亞西南部興建兩座碳酸鋰生產廠。
玻利維亞國營YLB公司表示，這兩座工廠將座落在廣闊的烏尤尼鹽原（Uyuni）上，一座工廠年產能為1萬噸碳酸鋰，另一座工廠年產能為2萬5000噸。
鋰有「白金」之稱，是生產電動車電池和手機電池的關鍵成分。
玻利維亞聲稱擁有世界上最大的鋰礦藏。
主持今天簽約儀式的玻利維亞總統阿爾塞（LuisArce）表示，這為玻利維亞成為「決定鋰國際價格的重要參與者」鋪平道路。
俄羅斯Uranium One Group去年與YLB達成協議，在烏尤尼建造價值9.7億美元的鋰提煉設施。
這兩項交易尚未獲得玻利維亞國會批准。
阿爾塞宣布正與中國中信國安集團（Citic GuoanGroup）就簽訂第3份合約進行談判。
他說：「我們希望盡快完成這筆交易。」
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