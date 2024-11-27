面對川普關稅 紐時揭露加拿大策略是「把墨西哥比下去」

川普威脅要對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的高額關稅，可能撕毀美墨加三國之間的貿易協定，為單獨的雙邊協議打開大門。

相對於墨西哥總統強硬說，「美國的移民湧入和毒品消費，無法靠威脅和關稅來解決」，並暗示將報復；加拿大採取了截然不同的態度。他們想向川普政府證明，加拿大的表現優於墨西哥。紐約時報評論，至少就分化加墨而言，川普獲得初步的成功。

在川普發表關稅聲明前，加國官員不管公開或私下場合，都在為舉行新的談判打基礎，他們的基本策略就是「把墨西哥比下去」。要求匿名的官員透露，加拿大與川普的盟友會晤時一直強調，在邊境、中國和就業問題上，加拿大比墨西哥好太多。

加國官員告知南卡參議員葛蘭姆在內的共和黨籍人士，他們已經控制住美加邊界，今夏由加拿大非法進入美國的移民激增，只是曇花一現，並非趨勢。加國總理杜魯多周二堅稱，能認真且有條不紊地與川普合作。

其次，加國財長方慧蘭多次強調，今夏對中國大陸進口電動車開徵100%關稅，可以證明他們和川普一樣都是對華鷹派。加拿大傳出曾私下向美國共和黨人暗示，墨西哥不願意在經濟上與中國大陸斷絕往來。

在就業問題上，加拿大試圖強調，在繁榮程度和工資水準方面，他們與美國較為並駕齊驅，距墨西哥較遠。搶走美國工作機會的不是加拿大。

杜魯多和他的自由黨在國內的支持度並不高，他可能不是那個處理川普關稅問題的人。保守黨黨魁溥禮瑞（Pierre Poilievr）普遍被預期能贏得加國下次大選。

但溥禮瑞也不是樂意讓加拿大和墨西哥相提並論的人，他周二說：「我只關心加拿大；我想把我們的國家放在第一位。」如果川普真的加徵了關稅，他也贊成採取報復行動。

華盛頓研究組織威爾森中心（Wilson Center）專研北美貿易的學者Diego Marroquín Bitar指出，四年前，墨西哥談判人員會設法讓加拿大得知他們與第一屆川普政府的討論進展，三國後來共同達成協議，時至今日，加拿大的策略變成了「犧牲」墨西哥來自救，有些偽君子行徑。

他補充表示，加拿大不見得能討到便宜。北美洲貿易趨勢已經生變，墨西哥最終可能更具談判優勢。幾年前，加拿大在許多指標上都比墨西哥重要，至少在貿易方面如此；但現在，墨西哥是「美國的第一大進口供應國，也是第一大出口目的地」，墨西哥向美國購買的農產品最多，比加拿大和中國大陸都要多。