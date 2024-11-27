因應川普關稅威脅 微軟、HP、戴爾等美國大廠傳加碼備料、加速撤中

日本媒體報導，隨著美國總統當選人川普可能會明年1月重返白宮後，調漲對中國大陸進口產品的關稅，微軟（Microsoft）、惠普（HP）及戴爾（Dell）等美國科技大廠正趕忙採購儘可能多的電子零組件，並希望供應商加速撤出中國大陸。

－微軟已要求供應商11-12月為其雲端伺服器基礎設施，備妥更多零組件，並已要求供應商明年底前儘可能在中國大陸以外地區生產Surface筆電，且要儘快在中國大陸以外生產Xbox遊戲主機的所有零組件、在中國大陸以外完成所有組裝作業。

－惠普和戴爾已和供應商討論11、12月生產更多零組件，正評估明年的採購計劃，希望加快減少筆電和電腦內的陸製零組件。惠普詢問能否提高泰國和其他東南亞國家的產量，且已運用海外倉儲和物流中心囤料。

－一位微軟、蘋果及惠普的電子零組件供應商人士透露，已和好幾家美國客戶開會，所有客戶都希望了解能否進一步加速在中國大陸以外生產產品的計畫。