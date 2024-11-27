快訊

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

班加不完、房買不起！鐵飯碗生鏽 年輕公務員南漂求生

三星DRAM市占創1年低 集邦：明年仍可望維持龍頭地位

中央社／ 新竹27日電

全球DRAM龍頭廠三星面臨SK海力士和美光夾擊，第3季市占率降至41.1%，創1年來新低，領先SK海力士差距縮小至6.7個百分點。集邦科技預期，三星積極開發HBM產品，且產能規模最大，明年仍有機會維持龍頭地位。

據市調機構集邦科技統計，三星（Samsung）今年來DRAM市占率逐季滑落，第3季已降至41.1%，創下1年來新低。

反觀美光（Micron）第3季市占率攀高至22.2%，創下今年新高，SK海力士（Hynix）第3季市占率也維持34.4%高檔。三星領先SK海力士的幅度僅剩6.7個百分點，較今年第1季的差距12.8個百分點大幅縮小。

集邦科技分析師王豫琪表示，三星仍積極開發並調整高頻寬記憶體（HBM）相關產品，加上產能規模仍屬最大，預期三星明年仍有機會維持市占龍頭地位。

隨著市場需求將快速轉向HBM3e 12hi，王豫琪指出，明年HBM3e 12hi產品的驗證進度，將影響訂單占比。此外，動態隨機存取記憶體（DRAM）先進製程產品報價走勢，若有明顯跌幅，亦將削弱相關產品營收規模，是後續市占版圖轉移的觀察重點。

SK海力士 三星

延伸閱讀

DRAM價看跌 台鏈有壓

南韓剉咧等！美前商務部高官警告：不參與對華出口管制將罰款

伺服器 DRAM、HBM 助第3季 DRAM 產業營收 季增13.6%

三星李在鎔 面臨三考驗

相關新聞

川普關稅磨刀霍霍 加拿大剉咧等總理急召會商

美國總統當選人川普揚言上任後加徵關稅，部分專家警告加拿大經濟可能面臨「災難性」打擊，加拿大領導層今天忙著降低衝擊

面對川普關稅 紐時揭露加拿大策略是「把墨西哥比下去」

川普威脅要對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的高額關稅，可能撕毀美墨加三國之間的貿易協定，為單獨的雙邊協議打開大門。

因應川普關稅威脅 微軟、HP、戴爾等美國大廠傳加碼備料、加速撤中

日本媒體報導，隨著美國總統當選人川普可能會明年1月重返白宮後，調漲對中國大陸進口產品的關稅，微軟（Microsoft）、...

川普擬祭新關稅 能源、汽車與食品價格恐跟漲

美國總統當選人川普揚言要豎起新的貿易壁壘後，分析人士今天指出，美國對加拿大和墨西哥祭出的新一波關稅，可能會提高汽車和建築...

報告：川普關稅將使南韓對美出口蒸發逾10%

最新報告顯示，若美國總統當選人川普對所有進口商品普遍課徵關稅，南韓對美國出口可能銳減超過10%。

三星大幅改組晶片事業高階人事 股價盤中依然重挫

南韓三星電子大幅調整晶片部門的三大事業負責人，希望強化在人工智慧（AI）時代的晶片部門競爭力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。