報告：川普關稅將使南韓對美出口蒸發逾10%
最新報告顯示，若美國總統當選人川普對所有進口商品普遍課徵關稅，南韓對美國出口可能銳減超過10%。
韓國產業經貿研究院（KIET）日前在發布2025年的南韓經濟與產業展望報告時，預測若「川普2.0」政府對所有進口產品課徵10%關稅，南韓對美國的出口額可能會比2021-2023年平均值少掉8.4%（55億美元），若稅率為20%，出口減幅上看14%。
報告指出，若換算成附加價值，這些出口減幅可能使南韓年經濟成長率縮水約0.1-0.2個百分點，汽車業將首當其衝，在各產業減少的附加價值總額中，就占超過16.2%。
不過，一些產業可望從川普新政府受惠，包括造船、通用機械以及石化，尤其造船業可望受惠於美國船舶的維修保養（MRO）市場。
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