川普擬祭新關稅 能源、汽車與食品價格恐跟漲

美國總統當選人川普揚言要豎起新的貿易壁壘後，分析人士今天指出，美國對加拿大和墨西哥祭出的新一波關稅，可能會提高汽車和建築材料成本。

而鑑於美國仍然依賴世界第二大經濟體中國的電子產品和電池等商品，對中國進一步提高關稅，可能也會導致消費者物價上升。

法新社分析在川普的關稅承諾下，有哪些產品可能面臨風險。

●加拿大：能源、建築

國會研究處（CRS）今年7月提到，美加貿易關係相當重要，能源和汽車市場高度整合。

加拿大去年近8成的出口貨物流向美國，約半數進口貨物來自美國。

國會研究處補充表示，加拿大一直是美國能源進口的最大供應國，包括原油、天然氣和電力。

牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家史威特（Ryan Sweet）警告指出，對加國貨物徵收25%關稅可能會影響進口燃料，恐推升能源成本。

史威特還說，美國也從加拿大進口建築材料，課徵關稅可能提高住房成本。

●墨西哥：食品、汽車

國會研究處指出，美國是墨西哥最重要的貿易夥伴，占墨國商品出口80%。

官方統計顯示，墨西哥去年首度超越中國，成為20年來美國主要進口商品來源國。美國自墨西哥進口商品總額達4845億美元。

對墨西哥商品課徵25%關稅，將影響墨國對美國價值數以百億計美元的汽車出口，以及醫療器材和設備。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）資深客座研究員霍夫鮑爾（Gary Hufbauer）估計，汽車成本恐推升約10%。

農產品也會受到影響。美國農業部指出，墨西哥去年供應美國超過6成的蔬菜進口，以及近半數的水果和核果進口。

霍夫鮑爾警告，墨國新鮮蔬果的額外進口成本可能會完全轉嫁到消費者身上。

●中國

根據華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）數據，美國去年從中國進口商品中，智慧型手機和電腦等消費品，及鋰電池和其他產品占了近3成。

大西洋理事會本月補充表示：「自2017年以來，美國對中國這些商品的依賴幾乎沒有變化。事實上，中國在美國電池進口中的占比在這段期間內有所增加。」

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員梅澤（Joshua Meltzer）表示，他預期北京會願意解決美國擔憂的芬太尼（fentanyl）問題，這也是川普加徵關稅的理由之一，但中國不太可能為避免新一輪關稅而做出讓步，以避免發出「每次面對美方施壓就妥協」的信號。

●貿易協議威脅

霍夫鮑爾預期川普對加拿大和墨西哥實施新一波關稅前將允許有所緩衝，因為這能在引來報復前提供談判的機會。

他告訴法新社：「鑑於他們（加墨兩國）重度依賴美國，他們會有意盡其所能達成協議。」

但梅澤補充表示，川普的關稅措施會違反美墨加之間的貿易協議。川普曾表示，這是有史以來最好的協議。