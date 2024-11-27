川普關稅磨刀霍霍 加拿大剉咧等總理急召會商

美國總統當選人川普揚言上任後加徵關稅，部分專家警告加拿大經濟可能面臨「災難性」打擊，加拿大領導層今天忙著降低衝擊。

綜合法新社和路透社報導，川普昨天表示，他將對加拿大和墨西哥輸美商品徵收25%關稅，藉以施壓鄰國嚴厲打擊毒品及移民非法跨境，尤其是遏阻強效類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）非法流入美國。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，加拿大必須保持團結因應川普關稅威脅。他說，在川普昨天宣布將祭出新的關稅措施後，他隨即與川普有過「良好」對話。

杜魯道在渥太華告訴媒體：「我們談論兩國之間緊密且有效的聯繫如何來回流動，以及我們可以共同因應的一些挑戰。」

杜魯道還說：「我們知道這段關係需要付出一定的努力，而這就是我們將著力的地方。真正重要的是我們齊心協力應對。」

與此同時，杜魯道早已召集部會首長設法遊說美國國會議員和川普核心圈成員，並預定在明天與各省省長會談，敦促聯合陣線擬定對策。

杜魯道的自由黨（Liberal Party）政府可能在未來幾個月面臨提前選舉，民調顯示他的支持度遠遠落後保守黨（Conservative Party）對手。

卡爾頓大學（Carleton University）教授李伊（IanLee）告訴法新社，美國關稅措施將對加拿大經濟及杜魯道連任競選帶來「災難性」衝擊。

他指出，「就業方面而言，加拿大有190萬人依賴貿易」，並預料美加貿易摩擦將引發加元暴跌且通貨膨脹飆升。不過他也說，川普的威脅很可能是「一種談判策略。他這樣做是為了讓我們軟化」。

渥太華大學（University of Ottawa）貿易法專家杜福爾（Genevieve Dufour）表示，美國此舉將不合法且會迫使加拿大採取反制關稅措施，「加拿大企業將要求行動。加拿大消費者也會要求。我們將不得不行動」。

加拿大安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）稱川普的關稅計畫是「一種侮辱」。安大略省是加拿大人口最多的省分及經濟引擎。

福特憶起加拿大和南方鄰居美國原本緊密的關係時說：「這就像家人一刀刺中你的心臟。」

魁北克省（Quebec）省長雷哥（Francois Legault）表示，美國關稅措施對加拿大經濟構成「巨大風險」。卑詩省（British Columbia）省長尹大衛（David Eby）則表示：「渥太華當局必須堅決回應。」

加拿大官員表示，杜魯道政府目標是向美國表明貿易戰會對彼此造成毀滅性影響，而且來自加拿大的非法移民人數遠遠低於來自墨西哥。官員指出在貿易方面，美國6成石油和天然氣來自加拿大，並強調有必要建立源自加拿大的關鍵礦產供應鏈，以減少對中國的依賴。