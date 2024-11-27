凱蒂貓母公司股價急崩17% 因包括社長在內股東要售股
擁有凱蒂貓（Hello Kitty）品牌的日本三麗鷗公司（Sanrio）股價今天盤中重挫多達17%，為2014年5月來最大跌幅，原因是包括三麗鷗社長在內的股東將在公開市場出售持股，引發股價激烈反應。
三麗鷗股價盤中一度重挫近17%，至每股4,302日圓，根據彭博資訊彙編的資料，成交量是三個月平均值的逾300%。根據三麗鷗向日本財務省提交的文件，三麗鷗社長辻朋邦和三菱日聯銀行將出售約2,590萬股股票，價格預定最快在12月10日決定。
Jefferies金融集團分析師栗山隼輔表示：「銀行這次售股是解除交叉持股的一部分，而三麗鷗目標增加流動性。我們預期短期內股票承受壓力，但角色市場和角色組合多元化的基本面不變。」
三麗鷗股價今年來大漲超過一倍，表現遠比東證指數13%的漲幅出色，主要是成功的角色發展且公司受惠於日本觀光潮。三麗鷗上月調高全年獲利財測。
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