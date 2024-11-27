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臨川普威脅和中國競爭 南韓2025年將砸100億美元支持晶片製造商

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓打算2025年將砸100億美元支持晶片製造商。圖為三星半導體廠。路透
南韓打算2025年將砸100億美元支持晶片製造商。圖為三星半導體廠。路透

南韓計劃明年要強化對國內晶片製造商提供的財政支持，因美國總統當選人川普上台後採行的政策可能不利於晶片業，而且中國競爭對手恐怕會帶來更激烈的挑戰。

財政部周三表示，財政支持包括由國營機構提供的貸款、保險和擔保等，明年將達到14.3兆韓元（102億美元），以持續增加政策刺激。另外，首爾南部晶片業者集群為了埋設地下電纜需資1.8兆韓元，政府也計劃負擔「相當大的比率」 。

南韓7月啟動了規模26兆韓元的救援方案，有一部分將反映於明年的支持金額。當局周三還說，將尋求把半導體業相關公司的稅務扺免率提高10個百分點，並在2030年前建立一個價值4萬億韓元的國家「AI運算中心」。

美國總統當選人川普誓言支持美國製造業並減少對外國供應鏈的依賴，南韓對於增援其經濟皇冠上的明珠更有急迫感。

特別是南韓最大企業三星電子，因拜登政府晶片法案承諾的補助，正在德州興建半導體廠，而川普陣營在競選期間多次批評不該提供資助。

南韓財政部說，中國也可能在供應鏈上加緊追趕南韓，這使得首爾有必要協助鞏固國內科技業的競爭力。

財政部還說，美國新政府上台後，川普可能對貿易夥伴採取更強硬的態度，經濟不確定性升高，即使美韓在國防和造船兩方面的合作可能受益，但保護主義政策的浪潮也可能削弱高度依賴貿易的南韓經濟。.

南韓出口約有三分之一是科技產碞。今年的經濟預估將較2023年成長至少2%，特別是半導體需求強勁，包括AI開發使用的記憶體晶片。但近幾個月來出口反彈趨軟，經濟學家對明年的預測變得較不樂觀。

南韓 美國

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