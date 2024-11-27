紐西蘭央行再次降息2碼 紐元卻反而跳升0.7% 為什麼？
紐西蘭央行27日決議降息2碼至4.25%，為連續第二次會議調降基準利率0.5個百分點，符合市場預期，紐元兌美元盤中卻反而跳升0.7%，原因是央行也暗示未來寬鬆腳步將放慢。
紐西蘭央行的貨幣政策委員會調降基準的官方現金利率至4.25%，「紐西蘭經濟活動依然受益至，產出持續低於潛力水準」，「若經濟情勢變化繼續符合預測，委員會預期能在明年初進一步調降官方現金利率」。
不過，紐西蘭央行的最新預測顯示，通膨率將在明年第3季加速攀升至2.5%，高於明年第1季的2%預估值，且到明年中之前的平均利率將降至3.83%，暗示可能放慢寬鬆步伐，紐元兌美元27日盤中升值0.7%至0.5877美元，澳幣兌紐元交叉匯率則貶0.6%。
紐西蘭央行重申，預期今年第3季經濟萎縮，為不到兩年內第二度陷入衰退，之後景氣將因利率下滑而回升。該央行的最新預測顯示，截至2026年3月的全年經濟成長率僅0.5%。紐西蘭央行過去三個月來已累計降息1.25個百分點。
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