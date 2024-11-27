台積電想當「半導體界瑞士」很難 傳近期被中國官員詢問美管制事宜

科技新聞網站The Information周二報導，中國大陸官員曾就美國調查和可能緊縮出口管制一事詢問了台積電。

這篇報導點出，儘管台積電努力成為「半導體界的瑞士」，也就是採取中立地位，但夾在美中緊張情勢之間，這樣的努力面臨疑慮。

美國商務部上月開始調查台積電是否仍為中國科技巨擘華為生產晶片，尤其是涉及遭到「白手套」中介的方式非直接供貨，有可能違反美國2020年生效的制裁措施。知情人士透露，台積電近幾周也中國客戶群進行全面檢視，並對有可疑晶片訂單的數個客戶「斷供」。

根據The Information報導，兩位知情人士透露，近期，中國官員詢問台積電主管有關美方調查，以及美國可能緊縮未來出口管制。台積電向中方官員表示，美國發出命令，台積電只能照辦，但台積電主管向官員保證，該公司會做的就是遵照規定，不會做得更多。

報導指出，台積電在小心翼翼遵照美國規定的同時，也竭盡所能避免觸怒北京，因為台積電在中國大陸營運兩座廠，為當地許多客戶製造晶片，如果與中國大陸政府的關係破裂，可能立即衝擊其獲利，效應波及半導體產業的其他領域。