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Fed會議紀錄：若通膨降溫遲滯 降息會更加審慎

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
會議紀錄說，如果經濟表現符合他們對通膨會繼續穩步下降的預期，「逐步轉向更接近中性的利率可能是合適的」。路透
會議紀錄說，如果經濟表現符合他們對通膨會繼續穩步下降的預期，「逐步轉向更接近中性的利率可能是合適的」。路透

聯準會（Fed）公布會議紀錄顯示，與會官員討論，如果通膨降溫進展停滯，他們可能會放慢降息步調甚至暫停降息。

根據周二發布的Fed 11月6-7日會議紀錄，官員認為，如果經濟表現符合他們對通膨會繼續穩步下降的預期，「逐步轉向更接近中性的利率可能是合適的」。

會議紀錄顯示，與會19位官員一致同意將Fed 基準短期利率調降0.25個百分點，至4.5%-4.75%的區間。

有些決策者認為，自9月會議以來，就業市場或經濟更明顯放緩的風險已經減弱。其中多人指出，對於一個既不需要刺激也不需要貨幣緊縮的經濟體來說，究竟應該將利率設在什麼水準，其中有更大的不確定性。

會議紀錄說，這些考量「使得逐步減少政策緊縮是合適的」。

會議紀錄顯示，官員仍對通膨會回到2%的目標抱有信心，因為商品和非住房服務的價格漲幅和Fed的目標一致。與此同時，房價一直居高不下，但鑒於近期租金漲幅放緩，預計房價將下降。

另外，有些決策者表示，他們認為可以考慮對附賣回（RRP）的報價利率進行「技術性調整」、以符合聯邦資金利率目標區間的底部。

會議紀錄說：「將ON RRP（隔夜附賣回操作）報價利率下調5個基點，使其與聯邦基金利率目標區間的底部相符，可能會給其他貨幣市場利率帶來一些下行壓力。」

目前的隔夜附賣回利率為4.55%，比4.5%-4.75%的聯儲會政策利率目標區間底部高5個基點。

道明證券的美國利率策略負責人Gennadiy Goldberg認為，從Fed 在會議紀錄中納入考慮調整隔夜逆回購利率的內容看來，「如果在月末或者年末，貨幣市場利率遭受壓力，Fed就可能採取這個行動。」

Fed 通膨

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