墨西哥總統暗示 以報復關稅回應川普關稅威脅

墨西哥總統薛恩鮑姆周二（26日）暗示，墨西哥也可以藉由關稅來回應美國總統當選人川普的加徵關稅威脅，她警告，經濟後果將不堪設想。

川普周一在社群媒體上發文預告，明年上任後，要對來自墨西哥和加拿大的所有商品，課徵25%的關稅。薛恩鮑姆周二特別在她的每日例行記者會上，讀出要給川普的一封信，信中表示，合作討論將是遏制移民和芬太尼等非法藥品流動的更好辦法。

薛恩鮑姆說，「一項關稅之後，將有另一項關稅作為回應，如此循環下去，我們將一般企業置於風險之中」。她舉例並且質問：「墨西哥對美國的主要出口商是通用汽車、Stellantis和福特汽車公司，這些公司在80年前就來了。為什麼要加諸他們關稅，令他們陷入風險？」

薛恩鮑姆強調，把稅加在這些公司身上，「是不能接受的，而且將會導致美國和墨西哥的通膨和失業」。

她表示，針對川普點名的移民與芬太尼問題，她希望她的團隊可以儘快與川普的團隊會面，合作討論對策。

因為「川普關稅」的威脅，墨西哥貨幣披索周二兌美元匯率一度大貶2.5%，後來拉回到下跌1.7%。加拿大的加元也觸及四年多來最低。

彭博資訊指出，墨西哥的汽車行業對可能出現的關稅衝突，曝險特別高。另外，出口電子產品、塑膠和其他消費品到美國的工廠也會遭殃。近年因為由中國大陸輸往美國的商品占比降低，墨西哥成為美國最大的貿易夥伴。根據墨西哥政府的估計，現今每年美墨之間的總貿易額為8,000億美元。