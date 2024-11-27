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油價收低 以色列與黎巴嫩達成停火協議 金價反彈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議，降低了石油的風險溢價。路透
以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議，降低了石油的風險溢價。路透

國際油價周二（26日）收低，延續周一的跌勢，原因是以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議，降低了石油的風險溢價；金價小幅收漲，稍早在拉鋸戰中一度觸及一周最低，因以黎停火協議降低避險需求，但對烏克蘭問題和川普的關稅計畫相關疑慮限制了金價跌幅。

油價小幅收跌

布蘭特原油1月期貨收跌0.20美元，跌幅0.27%，報每桶72.81美元；美國西德州原油1月期貨收每桶68.77美元，下跌0.17美元，跌幅0.25%。

由於投資人預期以色列和黎巴嫩真主黨將達成停火協議，原油價格周二下跌。在原油市場收盤後，美國總統拜登宣布了雙方達成停火協議的消息，這預料減輕中東原油供應面臨的威脅。

兩位石油輸出國組織（OPEC+）消息人士周二表示，成員國正在討論進一步延後原定於1月開始的石油增產計畫，該集團將在周日舉行會議，決定2025年最初幾個月的產量政策。

金價反彈回升

現貨金價26日上漲0.3%至每英兩2,633.15美元，盤中稍早一度觸及11月18日以來最低。美國黃金期貨收高0.1%，結算價報2,621.30美元。

金價周一大跌100美元，從三周高位回落。以色列和真主黨停火的樂觀情緒加劇黃金拋售，而美國當選總統川普威脅對加拿大和墨西哥商品加徵，限制了金價跌幅。

川普揚言對加拿大、墨西哥和中國商品徵收大額關稅，這是迫在眉睫的風險。分析師們表示，雖然這些措施可能引發貿易戰並增強黃金的吸引力，但由此產生的通膨風險可能會阻礙聯準會降息，因而對黃金價格構成潛在壓力。

現貨白銀上漲 0.4%，至每英兩30.40 美元；鈀金漲1%，至982.87美元。

白金下跌 1.3%，至926.35美元，德國商業銀行分析師預測2025年白金價格將達到1,100美元。

美國 金價 黃金

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