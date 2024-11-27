歐洲議會爭辯COP29融資承諾 多人批中國不出錢

聯合國氣候大會達成已開發國家未來每年提供開發中國家至少3000億美元氣候融資目標，歐洲議會今天討論此事除了擔心歐盟負擔太大，也有不少議員批評中國吝於出資。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）延期至24日達成最終協議，已開發國家同意在2035年前，每年至少提供3000億美元（約新台幣9.8兆元）協助開發中國家推動綠能轉型、因應氣候災難。

這筆金額已是2025年到期的上一輪承諾目標3倍，但仍遠低於開發中國家和民間組織評估的逾1兆美元需求，因此引起部分開發中國家和非政府組織的高度不滿，但主要出資來源的歐盟內部卻也為此負擔不開心。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）是歐盟COP29談判代表，他今天晚間出席歐洲議會（European Parliament）大會報告表示，在全球地緣政治情勢如此複雜之下，這次終能達成協議，意味著國際多邊體制仍可運作。

不過以極右派為主的議員們則砲聲連連，包括批評3千億美元承諾未談到分配比例，在未來美國政府對全球氣候議題很可能低度參與下，質疑歐盟將「毀掉我們的經濟」。

至於綠黨等支持歐盟積極解決氣候危機的議員們，則痛批極右派自私、不顧太平洋小島國的生存，並對COP29無法促進石化能源退場感到不滿。

能夠讓許多跨黨派議員「同聲一氣」的是中國。例如中間派「歐洲復興」（Renew）黨團的佛里斯（Sigrid Friis）揶揄中國是「一個可以送火箭上月亮的國家，卻仍把自己當成開發中經濟體」而不肯出資幫助窮國因應氣候問題。

極右黨團「歐洲主權國」（ESN）議員安特（AnjaArndt）則說，3千億美元被嫌太少的開發中國家批評為「笑話」，但「真正的笑話是我們每年已經付了1千億，錢卻進了中國、印度口袋」。

其他包括最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）、強硬右派的「歐洲保守及改革」（ECR）、「歐洲愛國者」（PfE），都有所屬議員發言批評中國未成為氣候融資協議的出資方。

胡克斯特拉則澄清，希望有能力的開發中國家也能貢獻於氣候融資，並不會改變其開發中經濟體的定位，只是鼓勵他們作出外交承諾，本質上是自願性的。

他也強調3千億美元的承諾有機會槓桿其他民間資金，進而達到逾1兆美元需求的期待。此外，歐盟成員國各自要為這個共同承諾出資多少，是由各國自己決定，且大部分的資金會來自發展銀行。