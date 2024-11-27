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說好的PC復甦在哪裡？戴爾惠普財報不佳 盤後重挫多達10%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
戴爾對AI銷售成長提出樂觀看法。路透
戴爾對AI銷售成長提出樂觀看法。路透

兩大PC大廠公布財報，戴爾（Dell）上季營收、本季財測與惠普（HP）的本季獲利展望都低於市場預期，凸顯出PC市場復甦的趨勢停滯，消息拖累兩家公司盤後股價大跌。戴爾另外對AI銷售成長提出樂觀看法。

在美股26日收盤後的交易，戴爾股價重挫10%，惠普大跌8%。

PC換機周期延後來臨 

戴爾上季PC業務營收下滑1%至121億美元，惠普則成長2%至95.9億美元，兩者都低於分析師預期。

戴爾財務長麥吉爾在投資人會議上表示：「PC換機周期延後至明年。」惠普執行長羅爾斯受訪時說，微軟新版Windows軟體沒有像先前一樣迅速帶動企業客戶的PCh換機潮。

PC市場在歷經疫情時期銷售大爆發後，近幾年來陷入歷史性頹勢。產業分析業者IDC在10月表示，雖然PC市場今年開始有反彈跡象，但第3季出貨再度下滑。

顧能分析師北川美佳子說，PC市場原先寄望AI功能帶動需求，但「買家尚未見到明顯的好處或商業價值」。

戴爾公布，第3季整體營收增加10%至244億美元，但低於分析師平均預估的244億美元；展望本季，營收將介於240億至250億美元，低於分析師預期的255.7億美元；預估調整後每股盈餘2.50美元，低於市場預期的每股2.65美元。

戴爾強調AI成長強勁 訂單轉移到後幾季等待Blackwell晶片

不過，戴爾近期重獲投資人青睞，股價今年來大漲85%，因為旗下也有能用於AI作業的高效伺服器。戴爾在本月初宣布將搭載輝達（Nvidia）Blackwell晶片的伺服器出貨給雲端基礎設施提供商CoreWeave。

戴爾在26日財報中表示，包含伺服器在內的基礎設施業務在截至11月1日的一季營收成長34%至114億美元，僅略高於分析師預期的113億美元。戴爾說，上季出貨29億美元AI優化伺服器，這高於分析師平均預估的28億美元。

戴爾營運長克拉克表示：「AI對我們而言是個強勁的機會，沒有放緩跡象。」他透露，本季AI伺服器訂單達到36億美元，在「所有客戶類別都成長」。

戴爾主管表示，客戶的部份需求已轉移到稍後幾季，等待輝達新一代Blackwell晶片。Blackwell晶片現已投入生產，但尚未大量出貨給終端客戶。克拉克表示：「我們在第3季見到訂單相當迅速轉移至我們的Blackwell設計。」

惠普指零組件成本上漲衝擊獲利

惠普在同日公布，剔除特定項目後，預估本季每股盈餘70至76美分，這低於分析師平均預估的86美分。上季營收成長1.7%至141億美元，僅略高於分析師預期。

惠普執行長羅爾斯表示，零組件成本上揚正在傷害獲利能力，而非是需求問題。他說，隨著時間，零件價格應該會降下來。

分析師 客戶 投資人

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