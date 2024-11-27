墨西哥披索和加幣受川普關稅威脅打壓 日圓堅挺

美國總統當選人川普誓言對中國大陸商品加徵10%的關稅，對墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%的關稅後，美元周二兌除日圓外的主要貨幣全都走高。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二漲0.2%至107.013。美國10年期公債殖利率上漲2.7個基點至4.30%

川普周一以非法移民和非法毒品貿易為由，誓言從上任第一天起對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%的關稅，並對來自中國的商品額外徵收10%的關稅。

受關稅消息影響，歐元兌美元一度重挫0.7%，但隨後收復大部分跌幅，紐約尾盤報1.0474。

美元兌加幣一度升值1.4%，至1.4178，為2020年4月以來最高。美元兌墨西哥披索一度勁升2.6%至20.8313，為2022年以來最高。

墨西哥總統薛恩鮑姆周二警告，關稅將給兩國帶來可怕的經濟後果，並揚言可能採取報復行動。

美元兌人民幣也升至 7 月 30 日以來的最高點 ，報 7.2631 元。

美元兌日圓貶值0.8%，報153.08日圓。