美司法部要求Google出售Chrome 關鍵影響是AI競爭

美國司法部要求Google出售Chrome網頁瀏覽器，以解決Google壟斷搜尋市場的問題。「大西洋月刊」（The Atlantic）今天分析指出，司法部反壟斷行動可能對阻止Google運用其生態系取得AI領先，產生實際影響。

科技巨頭近兩年在生成式人工智慧（AI）領域競逐激烈。Google之外，Meta、亞馬遜（Amazon）紛紛投入巨額資金，試圖取得領先地位。新創公司OpenAI、Anthropic、Perplexity對AI的整體投資，可能快要超越把第一批太空人送上月球的成本。

這些公司要取得成功，不僅要比技術，還必須讓大眾持續使用其產品。科技界一直以來的最佳策略，都是致力打造穩固的生態系，提升用戶黏著度和產品依賴性。

Google旗下15款產品，每款產品的用戶群體規模都達到了至少5億，建構出龐大的生態系，在這些產品置入的AI工具最可能被用戶廣泛使用。Google也將旗艦AI模型Gemini整合至Android、Chrome、Play商店和YouTube等產品，這些產品都擁有至少20億用戶。

其他公司也具競爭優勢；蘋果公司（Apple）將AI技術Apple Intelligence整合到iPhone、iPad、Mac；Meta則是擁有Facebook、Instagram、WhatsApp等平台來助AI一臂之力。

不過，科技巨頭之中，Google的優勢最為明顯。

美國司法部對Google施加阻力，不僅要求公司出售Chrome，也阻擋Google在Android作業系統裝置上把Chrome設做預設搜尋引擎，並禁止Google付費將其搜尋引擎設為其他公司如蘋果和三星產品的預設選項，這些請求都是針對Google龐大的生態系。

Google全球事務總裁華克（Kent Walker）上個星期透過聲明指出，司法部的干預措施會損害美國人以及美國的全球技術領導地位，包括Google在AI領域的領先地位。

預期Google將在下個月提交建議，美國法官將在明年4月開庭審理，之後做出裁決。