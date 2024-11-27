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台積電ADR連三日下跌 較台北交易溢價18.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（26日）下跌0.7%，收在183.84美元，較台北交易溢價18.3%。

美國股市周二收高，標普500指數連七天上漲，今年52度創下歷史新高，道瓊工業指數也再創新高，美國總統當選人川普發出的關稅威脅未對美國市場造成衝擊。

標普500指數上漲34.26點，漲幅0.6%，收在6,021.63點；那斯達克綜合指數上漲119.46點，漲幅0.63%，報19,174.30點。道瓊工業指數上漲123.74點，漲幅0.3%，報44,860.31點。

費城半導體指數回落1.2%，輝達（NVIDIA）反彈0.7%。

台灣加權股價指數昨天下跌269.61點，收在22,678.76點。台積電（2330）跌1.9%收在1,010.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 158.51 -1.51 155.00 2.27

中華電 CHT 124.60 -0.16 124.00 0.48

台積電 TSM 1,197.30 -0.67 1,010.00 18.25

聯電 UMC 44.50 -0.29 45.40 -1.98

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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