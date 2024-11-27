不理會川普關稅威脅 美股大型股領軍再創新高

美國股市周二收高，標普500指數連七天上漲，今年52度創下歷史新高，道瓊工業指數也再創新高，美國總統當選人川普發出的關稅威脅未對美國市場造成衝擊。

標普500指數上漲34.26點，漲幅0.6%，收在6,021.63點；那斯達克綜合指數上漲119.46點，漲幅0.63%，報19,174.30點。道瓊工業指數上漲123.74點，漲幅0.3%，報44,860.31點。

費城半導體指數回落1.2%，台積電ADR跌0.7%，輝達（NVIDIA）反彈0.7%。

川普表示，他將在上任首日對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%的關稅，並對中國大陸進口商品加徵10%的關稅。

川普的關稅威脅波及市場的特定領域。加幣和墨西哥披索兌美元均出現下跌。全球汽車製造商的股價下滑，交易員正在評估對汽車製造商供應鏈的影響。福特汽車跌2.6%，通用汽車急挫近9%，二者都有與墨西哥、美國和加拿大高度整合的供應鏈。

Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik說：「大家擔心的是，一些產品的成本會變得更高，這將意味著那些可能在海外生產這些產品的公司的營收會下降。」「現在的情況是反反復復，因為投資人試圖為1月和之後的日子做好準備，但他們並不確定。」

美國公債殖利率小幅上升。美國10年期公債殖利率收在4.301%，回升至2年期債券殖利率上方。

11月6日至7日的會議紀錄還顯示，聯準會（Fed）一致認為，現在應避免就未來幾周美國貨幣政策可能的路徑給出太多具體指引。

Harris Financial Group執行合夥人Jamie Cox說：「會議紀錄沒有改變我的觀點，即政策利率將在下個月下調，並將在下一日曆年繼續下調。」

凱投宏觀首席北美經濟學家Paul Ashworth指出，他仍預計將再降息 25 個基點，但他提醒，這種決定取決於數據，因此 11 月的就業和通脹數據將至關重要。

微軟和蘋果等超大型股上漲，提振了資訊科技股和科技股重鎮納斯達克指數。微軟漲幅略高於 2%。

富國銀行上漲0.6%，在一眾低迷的銀行股中脫穎而出，路透引述消息人士的話報導，富國銀行正處於通過監管測試的最後階段，以在解決假帳戶醜聞帶來的問題後，在明年取消1.95兆美元的資產上限。

道瓊工業指數成份股之一安進下挫約 4.8%，因肥胖症實驗藥物不及預期。

禮來上漲 4.6%，美國總統拜登提議擴大Medicare和Medicaid醫保計畫中抗肥胖症藥物的給付範圍。