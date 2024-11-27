華爾街擺脫川普關稅陰霾 道瓊、標普收盤再創新高
華爾街投資人擺脫美國準總統川普（Donald Trump）揚言對美國幾大貿易夥伴國加徵關稅的陰霾，美股4大指數今天多收高，其中道瓊工業指數和標普500指數收盤締新猷。
道瓊工業指數上漲123.74點或0.28%，收報44860.31點。
標普500指數小漲34.26點或0.57%，收在6021.63點。
那斯達克指數挺升119.46點或0.63%，收19174.30點。
費城半導體指數下挫60.36點或1.21%，收4927.56點。
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