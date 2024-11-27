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投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

川普關稅新政 全球海空運掀起搶艙大潮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
美國總統當選人川普25日放話，他明年元月上任後，將新增對大陸、墨、加三國銷美產品10%至25%關稅。（新華社）
美國總統當選人川普25日放話，他明年元月上任後，將新增對大陸、墨、加三國銷美產品10%至25%關稅。（新華社）

美國總統當選人川普25日放話，他明年元月上任後，將新增對大陸、墨、加三國銷美產品10%至25%關稅。業界指出，為避開可能的額外新關稅壓力，未來兩個月全球海空運將出現新一波搶運大潮。

以海運為例，近期以馬士基為首的各大貨櫃航商，已研擬在耶誕節前加收每櫃1,000到2,000美元不等的旺季附加費（PSS）。業界認為，因應艙位吃緊，長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）等國內大型航商，可能也會有相關動作。

空運方面，業者已看到明年需求緊俏，由於墨西哥為全球電子業製造基地所在，預期出口到美國的大宗電子產品也將出現搶艙，大舉推升未來兩個月航空運價。華航（2610）、長榮航（2618）透露，空運價格近期已經蠢動。

川普新關稅政策引發海空搶運
川普新關稅政策引發海空搶運

業界透露，大陸航空業者近期喊出明年包機、包艙每公斤各為人民幣42、44元，約較現在市場價格再漲15%。

空運物流業者中菲行空運總裁邱鈞榮表示，川普擬推關稅新政，對大陸貨量形成壓力，勢必導致大陸出口減少，「中國+1」策略加速供應鏈向東南亞、印度轉移，推動這些地區的貨運需求提升。

邱鈞榮認為，除了地緣政治不確定因素外，從經濟各層面來看，航空貨運市況2025年展望相當正面，尤其供應鏈移轉有利擁有多個分公司的大型貨攬業者。隨著川普上任時間逼近，海空運的貨量都有望開始增加。

大陸航空業者已對明年合約包艙漲價15%，大陸每公斤價格已喊到人民幣42到44人元。從目前亞洲各主要城市航空運價分析，目前亞洲最貴的地區在泰國，因為泰國航空業者貨運運能有限，大部分都要仰賴華航、長榮航等外籍業者，所以需求大、價格好、走勢強。

中菲行海運副總裁林永川證實，全球供應鏈移轉已經在發酵當中，今年11月起亞洲區近洋線運價已漲兩到三倍，近洋線貨量移轉非常明顯；尤其自大陸十一長假結束後，近洋線的貨量變化速度加快，近洋線從現在開始到明年應該要旺很久。

另外，川普新關稅政策是否改變現有美國電商產品800美元以下免稅的狀況，邱鈞榮指出，川普上任會怎麼變還要觀察，電商多以低價商品為主，控管有一定難度，稅金要怎麼收是一大學問，關鍵是電商已成為美國當地民眾採買民生必需品的主要通路，每個月都有七、八千公噸的貨量在出貨，每個月約七、八十架貨機需求。


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