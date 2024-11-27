美補貼英特爾比預期少 78億美元支持亞利桑那、俄亥俄州等建廠計畫

美國商務部26日宣布，最終核定對英特爾提供78.7億美元政府補助，低於3月時初步核定的85億美元。這項補助款將支持英特爾在亞利桑那、新墨西哥、俄亥俄及奧勒岡等州投資近900億美元的晶片廠計畫。

這筆補助款是美國政府依據「晶片與科學法」，對業者提供的最高額補助，將依據英特爾落實建廠計畫的進度逐步撥付。依據補助協定，英特爾已同意在五年內不買回庫藏股。官員並表示，政府減少補助款金額，與英特爾今年獲利率下降及裁員數千人無關。

知情人士說，英特爾已於9月從國防部另外獲得30億美元補助，而這筆錢最終會由商務部負擔，而非五角大廈的預算。商務部將因此動用晶片法的資金，這導致英特爾這次獲得補貼金額變少。

美晶片法對國內半導體業補貼金額

政府官員表示，英特爾一些投資案已經達到政府的初步要求，因此在今年底前至少能獲撥10億美元的補助款。

對英特爾的補助，是用來支持該公司所有在美國的建廠計畫。但由於英特爾一些重要廠址的建廠進度落後，預料在2030年撥款期限屆滿時，實際投資額可能比計畫短少10%。其中俄亥俄廠原訂2026年底完成，但現在改為2030年前完成第一座廠，依法將不能得到任何聯邦補助，不過俄州廠已得到州政府20億美元補助。

商務部長雷蒙多表示，英特爾是第六家最終敲定補助金額的公司，未來幾周還將有更多公司完成審核。

英特爾獲得這項補助，將對執行長基辛格的轉型計畫提供更多的金援。他目前正在大力擴張英特爾的晶片製造規模，並開展接單生產的新業務，同時還將在最先進晶片製造領域急起直追台積電及三星等對手。

美國政府也對英特爾提供110億美元的低利貸款，但英特爾選擇暫時先不敲定貸款，因為貸款條件「不如股東預期般有利，且與英特爾的長期成長及市場利益並不相符」，預料將與下任政府交涉後再利用這項貸款。英特並計劃申請「財政部投資租稅抵減」，預料總額超過1,000億美元的合格投資案將獲得25%的抵減。



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