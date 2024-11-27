高通收購英特爾興趣降溫 可能轉向買下部分股權
彭博資訊報導，高通收購英特爾的興趣已經降溫，因為交易的相關議題太過複雜，可能轉而只收購部分股權，但也不排除之後重燃興趣。
彭博等媒體9月曾報導，高通針對可能的收購事宜初步接觸英特爾。若該公司真的收購英特爾，以英特爾約1,070億美元的市值計算，將是史上數一數二大的收購案，也將是科技硬體廠最大收購案，規模將超越博通2023年併購VMWare一案，也將重塑全球半導體業版圖。
但這樁交易面臨多項財務、監管及營運阻礙，包括承接英特爾超過500億美元的債務，也可能引發漫長而困難的多國反托辣斯審查。高通也必須接手英特爾還在賠錢的半導體製造事業部門，但高通在此領域毫無經驗。
高通已持續放眼個人電腦（PC）、網路設備及汽車晶片，希望在2029會計年度前額外每年創造220億美元的營收，執行長艾蒙上周受訪時也說，目前還沒找到對執行擴增營收計畫的必要大型收購案。
英特爾執行長基辛格11月初則說，他希望讓英特爾是一家完整的公司，扭轉頹勢的計畫也得到董事會的支持，他有推動計畫的「許多能量與熱情」。
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