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股神感恩節提忠告 巴菲特：遺囑先讓子女讀一讀

經濟日報／ 編譯葉亭均陳律安／綜合外電

波克夏公司執行長巴菲特25日表示，今年感恩節將依往例捐贈價值11.5億美元的公司股票，給四個家族基金會。

現年高齡94歲的巴菲特還向全天下的父母提出一個忠告：在簽署遺囑前，務必讓成年子女先讀一讀，以便有機會說明分配財產的決定，並回答孩子的問題，避免日後出現家族紛爭。巴菲特每隔幾年就會修改遺囑，通常是小幅修改。

巴菲特在信函中寫道，「時間總會勝出，但它有時反覆無常，甚至不公平且殘酷，到目前為止，我算非常幸運，但不久的將來，它必造訪我。」巴菲特表示，他長期認為「家財萬貫的父母，應該留給子女夠用的財富讓他們能有所作為，但不因太有錢而無所事事。」

巴菲特還說，「多年來，孟格和我見證了許多家庭分崩離析，原因是遺囑讓繼承人困惑、甚至憤怒。嫉妒，以及孩提時代實際或想像的偏心，會被進一步放大，尤其是在兒子比女兒受惠更大的狀況下，無論是被賦予更多財務利益或重要地位時。」

目前巴菲特還沒有從公司退休的計畫。除了遺產規劃，巴菲特也再度強調「複利」的重要性。他在信中寫道：「複利的真正效果發生在人生的最後20年。因為不踩到任何香蕉皮（不犯任何重大錯誤），我現在94歲了，還擁有巨額存款，可以視這些為延遲消費的單位，傳遞給那些生下來就非常不幸的人。」

巴菲特 父母 遺囑

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