通膨影響…黑色星期五買氣恐不夠熱 部分零售業者減少拉貨

本周五（29日）是「黑色星期五」，是傳統耶誕購物季的開端，更是零售業一年當中最重要的日子。但通膨壓力之下，民眾更精打細算，商品可能要至少打八折才會下手。有些大型零售業者則減少拉貨因應。

摩根士丹利在報告中指出：「消費者今年的預算可能高於去年，不過依舊會精挑細選、並找尋折扣」。這家投銀的訪調發現，35%受訪者打算在年終購物季花更多錢，但商品若未降價兩成以上，接近三分之二不會購買。

儘管消費者物價不再快速飆升，卻仍普遍居高不下，讓民眾倍感挫折。GlobalData的桑德斯預測，今年將是不錯的一年，但消費者持續承壓，銷售增幅不會太亮眼。

有鑑於此，有些大型零售業者減少拉貨。據貿易資料平台ImportYeti，沃爾瑪（Walmart）在9月30日為止的一年間，耶誕商品的進口量驟降至34萬公斤，低於2022年的190萬公斤、2023年的98萬公斤。

這種降幅反映出全美的廣泛趨勢，耶誕商品整體進口量年減22%。塞茲摩資本管理公司投資長塞茲摩指出，儘管耶誕產品的進口數據未納入電子用品、服飾等一般商品，但狀況相當明顯，「要是沃爾瑪減少下單，（代表）他們預期銷售平平。」

沃爾瑪發言人則說，上述資料僅包含該公司的部分採購狀況，未包括市場、全美品牌、國內進口商的自有品牌數據等。

與此同時，川普25日發文，上任後要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅。個人理財網站WalletHub分析師魯波認為，關稅生效後，電子用品的價格將大增，建議消費者趁著今年黑五特價時搶購。

美國進口的智慧手機，80%在中國大陸製造，如果川普對大陸加徵60%關稅，在美國要價1,000美元的iPhone 16，售價估計將提高300美元。另外，筆電、遊戲主機、及爐子、洗碗機等家電，價格也可能攀升20%-45%。

全美零售聯合會（NRF）警告，如果川普落實選舉期間的關稅政見，美國消費者每年的購買力，將減少460億至780億美元。川普競選時揚言，要對大陸商品加徵60%關稅，並對所有國家商品加徵10%-20%關稅。