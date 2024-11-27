川普的關稅風險回歸 彭博：人民幣人行畫7.2紅線

彭博資訊分析，美國總統當選人川普的關稅風險回歸，帶給人民幣貶值壓力，但中國人民銀行（大陸央行）似乎已對人民幣匯率畫出一條紅線：7.2。

人民幣對美元在岸價昨（26）日一度跌穿7.26元，離岸價亦曾跌穿7.27元，雙雙來到近四個月低點。人民幣對美元中間價則報7.1910元，較前日升8個基點。

按照大陸規定，大陸銀行間外匯市場人民幣對美元交易價可在當日中間價上下2％幅度內浮動。在美國總統大選後，人行持續將人民幣對美元匯率中間價設定在略強於7.2的水準，昨日設定價位更是一周來最高水準，力抗川普揚言課徵新關稅引發的拋售潮。

美國的關稅威脅、以及人行掌控人民幣匯率，讓市場想起川普第一任內的人民幣匯率拉鋸戰，但這回對中國大陸經濟的重要性攀升：人行必須取得平衡，保護讓成長重返軌道的人民幣匯率，得找到讓人民幣不會太強、又不會太弱的黃金區間。

專家指出，人行將維持人民幣對美元相對平穩，面對關稅可能提高，北京當局可能加強仰賴國內刺激措施、而非人民幣貶值。

不過一些市場人士認為，人行要讓人民幣匯率固定在略強於7.2的決心不會持續太久。

三井住友銀行亞洲總體策略主管黃俊翔認為，人行近期將讓人民幣匯率接近7.2，若美元持續強勢，可能貶至7.25，但近期離岸人民幣對美元可能下探至7.35，理由是政策不確定性。

野村匯市策略全球主管陳立偉預期，若美國是在現有的對陸課徵關稅稅率基礎上，加徵10%關稅，離岸人民幣匯率可能貶破7.4。