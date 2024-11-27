快訊

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

聽新聞
0:00 / 0:00

川普的關稅風險回歸 彭博：人民幣人行畫7.2紅線

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者黃雅慧／綜合報導
彭博資訊分析，美國總統當選人川普的關稅風險回歸，帶給人民幣貶值壓力。新華社
彭博資訊分析，美國總統當選人川普的關稅風險回歸，帶給人民幣貶值壓力。新華社

彭博資訊分析，美國總統當選人川普的關稅風險回歸，帶給人民幣貶值壓力，但中國人民銀行（大陸央行）似乎已對人民幣匯率畫出一條紅線：7.2。

人民幣對美元在岸價昨（26）日一度跌穿7.26元，離岸價亦曾跌穿7.27元，雙雙來到近四個月低點。人民幣對美元中間價則報7.1910元，較前日升8個基點。

按照大陸規定，大陸銀行間外匯市場人民幣對美元交易價可在當日中間價上下2％幅度內浮動。在美國總統大選後，人行持續將人民幣對美元匯率中間價設定在略強於7.2的水準，昨日設定價位更是一周來最高水準，力抗川普揚言課徵新關稅引發的拋售潮。

美國的關稅威脅、以及人行掌控人民幣匯率，讓市場想起川普第一任內的人民幣匯率拉鋸戰，但這回對中國大陸經濟的重要性攀升：人行必須取得平衡，保護讓成長重返軌道的人民幣匯率，得找到讓人民幣不會太強、又不會太弱的黃金區間。

專家指出，人行將維持人民幣對美元相對平穩，面對關稅可能提高，北京當局可能加強仰賴國內刺激措施、而非人民幣貶值。

不過一些市場人士認為，人行要讓人民幣匯率固定在略強於7.2的決心不會持續太久。

三井住友銀行亞洲總體策略主管黃俊翔認為，人行近期將讓人民幣匯率接近7.2，若美元持續強勢，可能貶至7.25，但近期離岸人民幣對美元可能下探至7.35，理由是政策不確定性。

野村匯市策略全球主管陳立偉預期，若美國是在現有的對陸課徵關稅稅率基礎上，加徵10%關稅，離岸人民幣匯率可能貶破7.4。

人民幣匯率 關稅

延伸閱讀

傳川普擬任命增設「AI沙皇」 可能同時掌管加密貨幣

川普2.0來臨 越南台商：業者分散風險「不再重押越南」

川普揚言上任首日將對貿易夥伴祭新關稅 亞股聞訊跌

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%稅率要這樣算

相關新聞

「只有傻子還造F-35」 馬斯克：無人機才是未來

獲美國總統當選人川普指派削減聯邦政府支出的億萬富豪馬斯克，廿五日拿現代噴射戰鬥機開刀，稱無人機才是空戰的未來。

川普喊話震驚全球 「關稅人」開啟匯市動盪時代

策略師指出，自稱「關稅人」的美國總統當選人川普回歸，將開啟全球匯市動盪新時代。在川普25日於選後首度宣示將對中國大陸等國...

川普的關稅風險回歸 彭博：人民幣人行畫7.2紅線

彭博資訊分析，美國總統當選人川普的關稅風險回歸，帶給人民幣貶值壓力，但中國人民銀行（大陸央行）似乎已對人民幣匯率畫出一條...

川普關稅新政 美媒：這一招會推升物價

美國總統當選人川普擬對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵關稅。紐約時報、美聯社及CNN報導，川普曾用關稅當作對外談判籌碼，這次...

川普關稅新政 全球海空運掀起搶艙大潮

美國總統當選人川普25日放話，他明年元月上任後，將新增對大陸、墨、加三國銷美產品10%至25%關稅。業界指出，為避開可能...

美補貼英特爾比預期少 78億美元支持亞利桑那、俄亥俄州等建廠計畫

美國商務部26日宣布，最終核定對英特爾提供78.7億美元政府補助，低於3月時初步核定的85億美元。這項補助款將支持英特爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。