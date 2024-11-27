亞洲、澳洲機票 明年喊漲14%

美國運通全球商務旅行集團（Amex GBT）預測，全球機票價格2025年會變得更貴，原因是更高的成本和供應鏈持續受擾問題，將反映在票價上。

Amex GBT在飛行成本的年度報告中表示，明年機票價格預估溫和上漲，漲幅會比今年在新冠疫情後出現的飆漲幅度趨於平穩。

多數航線的機票價格將上漲，不過各地區的漲幅有別。北美和歐洲漲幅約2%，較為溫和；亞洲和澳洲的機票預料可見到多達將近14%的漲幅。

雖然航空公司對於2025年的飛航需求更為樂觀，但他們短期內提高載運量的能力依然受限，原因是空巴與波音新機交機延宕、長程客機引擎交付延後，使得航空業者沒辦法讓更多飛機航行。

報告指出，推升機票價格上漲的主要因素還包括薪資調高、員工短缺，尤其是北美持續存在勞資糾紛，而且在地緣政治持續緊張之際，燃料成本高昂。此外，航空公司持續加收附加費用，而廉價航空則花錢投資機場休息室、座椅等昂貴設施。