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通用汽車進軍F1賽車

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

通用汽車（GM）25日宣布，將攜手由美國道奇隊大股東華特所創辦的TWG Global，在2026年進軍一級方程式賽車（F1），成為賽事的第11支車隊。此舉也為F1在美加速擴大版圖之舉，再添氣勢。

路透和英國金融時報（FT）報導，F1原則上已和通用汽車達成協議，同意其自2026年起以旗下品牌凱迪拉克（Cadillac）參賽，成為F1的第11支車隊，也是2016年以來首支新加入的美國車隊。而在1978年奪下F1冠軍的美國傳奇車手安德烈蒂，將任車隊董事會主席。

知情人士透露，通用汽車和TWG加入F1的條件，包含繳交4.5億美元的獎金稀釋補償金，這筆費用將平均償付給原本的十支車隊。

通用汽車表示，目前已以動力單元製造商的名義向國際汽車聯盟（FIA）註冊，預計在2030年前成為一支從車體到動力系統都能自行生產的車隊。通用目前仍需從第三方取得2026和2027年賽事的引擎，最有可能的來源是法拉利

通用汽車總裁魯斯表示，「這是GM在全新層次上，展現工程專業和科技領導力的全球舞台」。凱迪拉克已組織團隊，專研流體力學、底盤和零組件開發，以及軟體和車輛動態模擬技術。

F1母公司自由媒體執行長邁菲說，「隨著F1在美持續擴大，我們一直相信如通用汽車/凱迪拉克的加入，能提升這項賽事的價值和利益」。

法拉利 美國 車手

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