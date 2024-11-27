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加州電動車補貼 擬排除特斯拉

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一輛特斯拉電動車正在加州一處充電站充電。美聯社
一輛特斯拉電動車正在加州一處充電站充電。美聯社

美國加州州長紐森的辦公室25日表示，若川普取消電動車的聯邦稅額減免，加州可能推出州級稅務優惠，且可能排除特斯拉，凸顯加州州長紐森這位未來的民主黨總統候選人，與共和黨大紅人馬斯克針鋒相對。消息拖累特斯拉股價25日重挫4%。

川普的交接團隊正考慮取消購買電動車享有的7,500美元聯邦稅額抵減。加州25日表示，若川普取消，他將提議創造一項新版的「乾淨能源車輛退稅計畫」，並支出14.9億美元補貼超過59.4萬輛車。

州長辦公室表示，當前的提議會涵蓋市占率限制，那會把特斯拉暢銷的電動車款排除在外，以鼓勵規模較小和較新的電動車製造商，「州長對於零碳排放車輛退稅的計畫，以及任何可能的市場限制，是要與議會協商。任何可能的市場限制目的是要促進市場競爭、創新並支持新的市場新進者」。

特斯拉執行長馬斯克隨即大力批評要將特斯拉排除在加州電動車補貼之外的想法，他在社群平台X貼文回應：「即便特斯拉是在加州製造他們電動車的唯一公司。這太荒唐了。」

加州先前為購買或租賃新型插電式混合動力、電池或燃料電池電動車提供多達7,500美元的補貼，資金來源可能是由「溫室氣體減量基金」支付，該基金是由加州依據總量限制與交易計畫下的污染者提供資金。

馬斯克和紐森以往就曾為州級政策起衝突，例如加州政府在疫情間關閉特斯拉的費利蒙工廠，以及加州通過變性兒童法案。在2021年，特斯拉將總部從加州遷往德州，馬斯克今年又表示，他旗下的其他公司如SpaceX和社群媒體平台X也將遷移總部。

在上個月，一名加州官員表示，預期美國環保局（EPA）將會核准加州要在2035年前終止純汽油車銷售的計畫。不過，這項提議遭到了主要汽車製造商的質疑。

加州目前要求2035年前在當地的新車銷售中有80%是電動車，20%以下是插電式混合動力車。十多個其他州也採用這套規定。

特斯拉 電動 馬斯克

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