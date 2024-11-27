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Zoom 財報搶眼財測上修 重新定位優先發展 AI

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
視訊會議軟體公司Zoom公布優於預期的上季財報及本季指引，並且上修全年度財測。（路透）
視訊會議軟體公司Zoom公布優於預期的上季財報及本季指引，並且上修全年度財測。（路透）

視訊會議軟體公司Zoom Video Communications，公布優於預期的上季財報及本季指引，並且上修全年度財測，因為隨著該公司擴大產品組合，以及客戶採用混合工作模式，對其產品的需求有望強勁。這家視訊通訊軟體製造商並宣布刪除公司名稱中的Video，以重新自我定位為一家以人工智慧（AI）為優先的公司。

Zoom股價
Zoom股價
Zoom公司25日美股盤後在聲明中說，在截至10月31日的上季淨利為2.071億美元、每股66美分，高於去年同期的1.412億美元、每股45美分。Zoom還說，上季有192,400家企業客戶，比前一季增加800家。

在本季指引方面，預期截至明年1月的營收將約有11.8億美元，不計某些項目的每股盈餘為1.29至1.30美元。彭博資訊訪調的分析師預期，經調整後每股盈餘為1.28美元、銷售額為11.7億美元。

Zoom還調升對2025年度財測，預計經調整後的每股盈餘為5.41至5.43美元，營收為46.56億至46.61億美元，高於8月預估每股盈餘5.29至5.32美元，營收46.3億至46.4億美元。

另外，該公司宣布已從其官方名稱中刪除「Video」，現在更名為Zoom Communications。執行長袁征說：「我們的新名稱更準確反映了我們不斷擴大的業務範圍和長期成長計畫。」

這家以視訊會議聞名的軟體製造商已擴充其工具套件，提供電話系統、聯絡中心應用程式，以及人工智慧（AI）助理。該公司還表示，自前一季以來AI助理的月活躍用戶增加了59%，而聯絡中心應用程式的客戶則超過1,250家。

Zoom表示，將在明年上半年發布一款高級Custom AI Companion，可連接到ServiceNow和Workday等服務。 Zoom也提供一次性網路研討會選項，最多容納100萬名與會者。

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