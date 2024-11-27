快訊

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

聽新聞
0:00 / 0:00

川普喊話震驚全球 「關稅人」開啟匯市動盪時代

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
策略師指出，自稱「關稅人」的美國總統當選人川普回歸，將開啟全球匯市動盪新時代。 聯合報系資料照
策略師指出，自稱「關稅人」的美國總統當選人川普回歸，將開啟全球匯市動盪新時代。 聯合報系資料照

策略師指出，自稱「關稅人」的美國總統當選人川普回歸，將開啟全球匯市動盪新時代。在川普25日於選後首度宣示將對中國大陸等國加徵關稅後，新興市場與亞洲貨幣短期內將陷入困境，特別是對中國大陸情勢較敏感的人民幣、新台幣與韓元。

川普宣布將對大陸、墨西哥與加拿大加徵關稅，震驚全球匯市，離岸人民幣對美元26日盤中一度跌至7月來最低，亞洲貨幣兌美元多數走貶，新台幣亦下跌。彭博資訊策略師指出，新興市場貨幣投資人對川普關稅行動的反應，向來都是「先跑為妙」，現在關稅行動不確定性居高不下，將使匯市持續震盪。

主要貨幣26日漲跌幅
主要貨幣26日漲跌幅

巴克萊策略師寇特查指出，在川普宣布關稅措施前，亞幣原本受惠於美國公債殖利率走低，及美國新任財政部長人選確認，孰料情勢豬羊變色，尤其是對貿易敏感的貨幣，受創更重。

荷蘭國際集團（ING）指出，「川普關稅對人民幣等貨幣有直接負面影響，不過預料美中仍有談判空間」。

荷寶集團（Robeco Group）亞洲主權策略師麥尼克拉斯認為，市場將是有利美元走強的環境，川普回歸將加劇市場不確定性，尤其是從現在到他就職日的這段期間，「美國經濟表現相對強勁，歐元區疲軟情況相對進一步加深，或是代表亞洲外匯近期將承受更多逆風」。在川普上次執政時，美中貿易爭端又碰上聯準會（Fed）升息，促使全球金融市場惴惴不安，匯市首當其衝，從2018年1月到2019年12月，人民幣和韓元都貶值約7%，除了日圓和瑞郎以外的G10貨幣兌美元全面貶值。

這次各國如何「回應」仍是未知數，因而難以預測川普貿易行動對各類資產的反應，況且還有Fed決策前景，種種跡象都暗示匯市投資人未來四年將如坐針氈。


延伸閱讀

川普的關稅風險回歸 彭博：人民幣人行畫7.2紅線

川普擬對加、墨、大陸加徵關稅 美媒：這一招會推升物價

川普關稅言論再度引發擔憂 境內外人民幣均觸及近四個月新低

川普 美國大選

延伸閱讀

傳川普擬任命增設「AI沙皇」 可能同時掌管加密貨幣

川普2.0來臨 越南台商：業者分散風險「不再重押越南」

川普揚言上任首日將對貿易夥伴祭新關稅 亞股聞訊跌

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%稅率要這樣算

相關新聞

「只有傻子還造F-35」 馬斯克：無人機才是未來

獲美國總統當選人川普指派削減聯邦政府支出的億萬富豪馬斯克，廿五日拿現代噴射戰鬥機開刀，稱無人機才是空戰的未來。

川普喊話震驚全球 「關稅人」開啟匯市動盪時代

策略師指出，自稱「關稅人」的美國總統當選人川普回歸，將開啟全球匯市動盪新時代。在川普25日於選後首度宣示將對中國大陸等國...

川普的關稅風險回歸 彭博：人民幣人行畫7.2紅線

彭博資訊分析，美國總統當選人川普的關稅風險回歸，帶給人民幣貶值壓力，但中國人民銀行（大陸央行）似乎已對人民幣匯率畫出一條...

川普關稅新政 美媒：這一招會推升物價

美國總統當選人川普擬對加拿大、墨西哥和中國大陸加徵關稅。紐約時報、美聯社及CNN報導，川普曾用關稅當作對外談判籌碼，這次...

川普關稅新政 全球海空運掀起搶艙大潮

美國總統當選人川普25日放話，他明年元月上任後，將新增對大陸、墨、加三國銷美產品10%至25%關稅。業界指出，為避開可能...

美補貼英特爾比預期少 78億美元支持亞利桑那、俄亥俄州等建廠計畫

美國商務部26日宣布，最終核定對英特爾提供78.7億美元政府補助，低於3月時初步核定的85億美元。這項補助款將支持英特爾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。