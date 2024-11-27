川普喊話震驚全球 「關稅人」開啟匯市動盪時代

策略師指出，自稱「關稅人」的美國總統當選人川普回歸，將開啟全球匯市動盪新時代。在川普25日於選後首度宣示將對中國大陸等國加徵關稅後，新興市場與亞洲貨幣短期內將陷入困境，特別是對中國大陸情勢較敏感的人民幣、新台幣與韓元。

川普宣布將對大陸、墨西哥與加拿大加徵關稅，震驚全球匯市，離岸人民幣對美元26日盤中一度跌至7月來最低，亞洲貨幣兌美元多數走貶，新台幣亦下跌。彭博資訊策略師指出，新興市場貨幣投資人對川普關稅行動的反應，向來都是「先跑為妙」，現在關稅行動不確定性居高不下，將使匯市持續震盪。

主要貨幣26日漲跌幅

巴克萊策略師寇特查指出，在川普宣布關稅措施前，亞幣原本受惠於美國公債殖利率走低，及美國新任財政部長人選確認，孰料情勢豬羊變色，尤其是對貿易敏感的貨幣，受創更重。

荷蘭國際集團（ING）指出，「川普關稅對人民幣等貨幣有直接負面影響，不過預料美中仍有談判空間」。

荷寶集團（Robeco Group）亞洲主權策略師麥尼克拉斯認為，市場將是有利美元走強的環境，川普回歸將加劇市場不確定性，尤其是從現在到他就職日的這段期間，「美國經濟表現相對強勁，歐元區疲軟情況相對進一步加深，或是代表亞洲外匯近期將承受更多逆風」。在川普上次執政時，美中貿易爭端又碰上聯準會（Fed）升息，促使全球金融市場惴惴不安，匯市首當其衝，從2018年1月到2019年12月，人民幣和韓元都貶值約7%，除了日圓和瑞郎以外的G10貨幣兌美元全面貶值。

這次各國如何「回應」仍是未知數，因而難以預測川普貿易行動對各類資產的反應，況且還有Fed決策前景，種種跡象都暗示匯市投資人未來四年將如坐針氈。



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